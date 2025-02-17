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محافظات

التنظيم والإدارة بقنا تعقد ندوة حول اختصاصات الموارد البشرية والإصلاح الإداري

الدكتور خالد عبدالحليم،
الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا

 نظّمت مديرية التنظيم والإدارة، بمحافظة قنا، ندوة حول اختصاصات الموارد البشرية وقرار الإصلاح الإداري الصادر عن رئيس مجلس الوزراء برقم 1146 لسنة 2018، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا.

 

إدارات الموارد البشرية بقنا

 وشهدت الندوة حضور الدكتورة شيرين أحمد الأمين، وكيل مديرية التنظيم والإدارة، ومبروك عبدالمنعم وسامح جمال، مديري عموم بالإدارة المركزية لدعم ومتابعة المديريات ووحدات الموارد البشرية، إلى جانب مديري إدارات الموارد البشرية ومديري أعضاء المراجعة الداخلية والحوكمة.

 

وأوضحت الدكتورة شيرين أن المناقشات تناولت تقسيمات إدارة الموارد البشرية الحديثة ودورها المحوري في تحقيق الإصلاح الإداري، بالإضافة إلى اختصاصات إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة ودورها في تعزيز كفاءة الجهاز الإداري للدولة.

 

اهتمام القيادة السياسية بملف الإصلاح

وأكدت أن هذه الجهود تأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بملف الإصلاح الإداري، تحقيقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والتي تستهدف تطوير جهاز إداري يتمتع بالكفاءة والحوكمة، ويحقق رضا المواطنين عن مستوى الخدمات المقدمة، مع تعزيز مبدأ المساءلة والمساهمة الفعالة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة قنا تعقد ندوة حول اختصاصات الموارد البشرية والإصلاح الإداري.

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