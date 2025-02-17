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رياضة

صافرة رومانية لقمة ريال مدريد ومانشستر سيتي في ملحق دوري الأبطال

الروماني إشتفان كوفاتش
الروماني إشتفان كوفاتش

كشفت تقارير إعلامية عن تعيين الروماني إشتفان كوفاتش حكمًا لمباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في إياب ملحق دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

ويحل مانشستر سيتي ضيفا أمام ريال مدريد يوم الأربعاء في إياب دور الـ16 من "التشامبيونز ليج" على أرضية ستاد سانتياجو بيرنابيو مقعل "الملكي".

وقال موقع Madrid Universal: "يويفا استقر على الحكم الروماني إشتفان كوفاتش لإدارة ​​مباراة القمة بين مانشستر سيتي وريال مدريد".

وتابع: "حقق ريال مدريد انتصارين وهزيمة واحدة معه، وكانت الهزيمة 4-3 أمام السيتي في ملعب الاتحاد قبل 3 سنوات".

وكانت مباراة الذهاب في ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بين الفريقين، قد انتهت بفوز الريال بـ"ريمونتادا تاريخية" على مضيفه السيتي بنتيجة 3-2 على إستاد الاتحاد، في مباراة أدارها الحكم الفرنسي كليمان توربان.

ويحتاج مانشستر سيتي إلى تحقيق الفوز "إيابًا"، بفارق هدف من أجل التعادل والاحتكام لشوطين إضافيين وربما ركلات ترجيح، وبفارق هدفين أو أكثر لحسم التأهل إلى ثمن نهائي البطولة القارية.

في المقابل، يحتاج ريال مدريد إلى تجنب الخسارة والفوز أو تعادل بأي نتيجة، لضمان مقعده في دور الـ16، للموسم الـ18 تواليًا.

يذكر أن الفريق المتأهل بين مانشستر سيتي وريال مدريد سيخوض منافسات دور الـ16 أمام أحد ناديي أتلتيكو مدريد الإسباني وباير ليفركوزن الألماني، بموجب القرعة التي ستسحب يوم الجمعة القادم 21 فبراير.

 

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