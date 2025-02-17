الإثنين 17 فبراير 2025
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حوادث

النيابة تصرح بدفن جثة سيدة عثر عليها أسفل عقار في حلوان

اسعاف
اسعاف

 صرحت نيابة حلوان الجزئية بدفن  جثة سيدة عقر عثر عليها أسفل عقار في مدينة حلوان، وذلك عقب ورود تقرير الطب الشرعي. 


تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة سيدة أسفل عقار بدائرة قسم شرطة حلوان، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة فى العقد الرابع من عمرها مصابة بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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الطب الشرعي طب الشرعي مدينة حلوان قسم شرطة حلوان نيابة حلوان

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