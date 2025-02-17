رئاسة وزراء الاحتلال: نتنياهو أوقف شهادته في المحكمة لعقد مشاورة أمنية عاجلة

أفادت رئاسة الوزراء الإسرائيلية بأن بنيامين نتنياهو أوقف شهادته في المحكمة لعقد مشاورة أمنية عاجلة، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به القاهرة الإخبارية.

كما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها بأن رئيس مجلس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وعد وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش بعدم بدء التفاوض للمرحلة الثانية قبل تصديق المجلس المصغر.

نتنياهو أوقف شهادته في المحكمة لعقد مشاورة أمنية عاجلة

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أبلغ المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف أنه سيجتمع مع الكابينت اليوم لبحث المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنامين نتنياهو، أن الوفد المفاوض سيصل إلى القاهرة اليوم، لبحث استكمال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وبدء مشاورات من شأنها إنهاء العوائق الخاصة بالمرحلة الثانية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو الصديق الأعظم لإسرائيل في تاريخ البيت الأبيض".

وأضاف نتنياهو، أمس الأحد، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن "لدينا استراتيجية مع ترامب بما فيها الموعد الذي سيفتح فيها أبواب جهنم على غزة إذا لم تطلق حركة حماس كل أسرانا".

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