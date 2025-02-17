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أخبار مصر

أكاديمية مصر للطيران للتدريب تستقبل زيارات ميدانية لطلاب الجامعات

أكاديمية مصر للطيران
أكاديمية مصر للطيران تستقبل زيارات ميدانية لطلاب الجامعات
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 نظمت أكاديمية مصر للطيران جولات تعريفية لطلاب من المعهد المصرى للسياحة والفنادق بشيراتون ومن المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك للاطلاع على الإمكانيات المتقدمة للأكاديمية وتنمية الوعى لدى الشباب بمنظومة الطيران المدنى المتطورة، مع فتح أفاق جديدة للشباب حديثى التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة لسوق العمل.

تناولت هذه الجولات تقديم عرضا للبرامج التدريبية التى تقدمها أكاديمية مصر للطيران وشرحا تفصيليا للطلاب على أحدث أجهزة الطيران التمثيلى المخصصة لتدريب الطيارين بالأكاديمية، والتى تتمثل فى أجهزة الطائرات من طرازات A320, A320neo, A220, A330/ B737,B777، وكذلك جهاز تدريب أطقم الضيافة الجوية على الإخلاء وحالات الطوارئCEET؛ وجهاز تدريب أطقم الضيافة على تقديم الخدمات على الطائرة  CST، بالإضافة الي تدريب مهندسى صيانة الطائرات.

وفى نهاية اليوم التدريبى تم تسليم الطلاب شهادة إتمام الزيارة داخل الاكاديمية حيث أشادوا جميعا بالإمكانات الحديثة داخل هذا الصرح التدريبى الكبير.

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مصر للطيران اكاديمية مصر للطيران المعهد المصرى للسياحة والفنادق منظومة الطيران المدنى

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