أقيمت بطولة الزعانف بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالتعاون مع الاتحاد الرياضي للجامعات والاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، وبمشاركة ١٣١ طالبة و١٩٩ طالبًا من ٣١ جامعة (القاهرة، عين شمس، بورسعيد – حلوان، كفر الشيخ، البريطانية، هليوبوليس، الإسكندرية، بنها، بنها الأهلية، مصر الدولية، أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، هيرتفوردشاير، سيناء، المصرية للتعلم الإلكتروني، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري- اليابانية، المنصورة، مصر للعلوم والتكنولوجيا، السويدي، الصينية، الدلتا التكنولوجية، الأهرام الكندية، الروسية، الأزهر، الكندية، ٦ أكتوبر، المنوفية، الألمانية، سفنكس، التعليم العالي).

ويأتي ذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتحت إشراف الدكتور أحمد كامل سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات.

إعلان نتائج بطولة الزعانف بالدورة الرياضية للجامعات والمعاهد العليا رقم (٥٢) الشهيد الرفاعي

وجاءت النتائج كالتالي:

* سباق ٥٠م تحت الماء (طالبات)

-المركز الأول دارين فراس مصطفى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنوولجيا والنقل البحري

-المركز الثاني جيهان سعد عبد الرحمن الجامعة البريطانية.

-المركز الثالث ياسمين محمد فتحي جامعة هيرتفوردشاير

* سباق ٥٠م تحت الماء (طلبة)

-المركز الأول زياد ياسر مصطفي جامعة الإسكندرية

-المركز الثاني إسلام يافع السيد جامعة عين شمس

-المركز الثالث أدهم محي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

* سباق ١٠٠م زعانف مزدوجة (طالبات)

-المركز الأول داليا كرم حامد التعليم العالي

-المركز الثاني روان خالد أسامة جامعة القاهرة

-المركز الثالث سمية أحمد محمد جامعة عين شمس

* سباق ١٠٠م زعانف مزدوجة (طلبة)

-المركز الأول زياد محمد عاطف جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

-المركز الثاني أحمد إيهاب علي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

-المركز الثالث أحمد تامر علي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

* سباق ١٠٠م مونو (طلبة)

-المركز الأول ياسين أيمن محمود جامعة بورسعيد

-المركز الثاني مصطفي أحمد عبدالله جامعة حلوان

-المركز الثالث يوسف أحمد يوسف جامعة مصر المعلوماتية

* سباق ١٠٠م مونو (طالبات)

-المركز الأول جميلة علي صابر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

-المركز الثاني جني مدحت السيد الجامعة اليابانية

-المركز الثالث سارة عبد الفتاح عبد العظيم الجامعة البريطانية

* سباق ٢٠٠م زعانف مزدوجة (طلبة)

-المركز الأول أحمد هشام صفوت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

-المركز الثاني محمد عصام صدقي جامعة القاهرة

-المركز الثالث يوسف فوزي جامعة حلوان

* سباق ٢٠٠م زعانف مزدوجة (طالبات)

-المركز الأول آيات السيد احمد جامعة القاهرة

-المركز الثاني منايا وائل محمد جامعة القاهرة

-المركز الثالث اسراء ايهاب زامل جامعة حلوان

* سباق ٢٠٠م مونو (طلبة)

-المركز الأول مهاب إيهاب حلمي جامعة حلوان

-المركز الثاني أحمد أبو بكر عظيم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

-المركز الثالث مصطفي أحمد عبد الله جامعة حلوان

* سباق ٢٠٠م مونو (طالبات)

-المركز الأول ملك شريف سعد الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

-المركز الثاني جميلة علي صابر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

-المركز الثالث ملك أحمد عبد الونيس جامعة حلوان

* سباق ٤٠٠م زعانف مزدوجة (طلبة)

-المركز الأول أحمد هشام صفوت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

-المركز الثاني يوسف فوزي جامعة حلوان

-المركز الثالث محمد عصام صدقي جامعة القاهرة

* سباق ٤٠٠ م زعانف مزدوجة (طالبات)

-المركز الأول روان خالد أسامة جامعة القاهرة

-المركز الثاني منايا وائل محمد جامعة حلوان

-المركز الثالث إسراء إيهاب زامل جامعة حلوان

* سباق ٤٠٠م مونو (طلبة)

-المركز الأول أحمد أبوبكر عظيم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

-المركز الثاني مهاب ايهاب حلمي جامعة حلوان.

-المركز الثالث أحمد محمد محمود جامعة الإسكندرية.

* سباق ٤٠٠ م مونو (طالبات)

-المركز الأول ملك شريف سعد الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

-المركز الثاني ملك أحمد عبد الونيس جامعة حلوان.

-المركز الثالث ملك غانم محمد جامعة الإسكندرية.

* سباق تتابع ٤× ١٠٠م مونو (طالبات)

-المركز الأول جامعة حلوان

-المركز الثاني جامعة القاهرة

-المركز الثالث جامعة الإسكندرية

* سباق تتابع ٤× ١٠٠م مونو (طلبة)

-المركز الأول جامعة حلوان

-المركز الثاني جامعة الإسكندرية

-المركز الثالث الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

* سباق تتابع ٤× ١٠٠م زعانف مزدوجة (طالبات)

-المركز الأول جامعة حلوان

-المركز الثاني جامعة القاهرة

-المركز الثالث التعليم العالي

* سباق تتابع ٤× ١٠٠م زعانف مزدوجة (طلبة)

-المركز الأول الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

-المركز الثاني جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

-المركز الثالث جامعة القاهرة

* سباق تتابع مختلط ٤×١٠٠م زعانف مزدوجة

-المركز الأول الجامعة البريطانية

-المركز الثاني جامعة عين شمس

-المركز الثالث جامعة بنها

* سباق تتابع مختلط ٤×٥٠م مونو

-المركز الأول الأكاديمية العربية

-المركز الثاني جامعة عين شمس -المركز الثالث الجامعة اليابانية

* سباق ٥٠ م مونو (طلبة)

-المركز الأول عمر محمد محمود حلوان

-المركز الثاني عمر محمد محمود الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

-المركز الثالث أدهم محي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

* سباق ٥٠م مونو (طالبات)

-المركز الأول جيهان سعد عبد الرحمن الجامعة البريطانية

-المركز الثاني دارين فراس مصطفي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

-المركز الثالث ياسمين محمد فتحي جامعة هيرتفوردشاير

* سباق ٥٠ م مزدوجة (طالبات)

-المركز الأول داليا كرم حامد التعليم العالي

-المركز الثاني آيات السيد أحمد جامعة القاهرة

-المركز الثالث سما زكريا محمد بورسعيد

* سباق ٥٠م مزدوجة (طلبة)

-المركز الأول سيف خالد سعد الدين جامعة حلوان

-المركز الثاني زياد محمد عاطف أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب

-المركز الثالث سيف إيهاب سيد جامعة السويدي





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