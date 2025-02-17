محافظ شمال سيناء يستقبل وفدًا من مجلس النواب الأمريكي والسفير الكندي (صور)

استقبل اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء وفدا من مجلس النواب الأمريكي بقيادة نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية “داريل عيسي”، لمتابعة سير العملية الإنسانية في معبر رفح البري.

ووصل الوفد إلى معبر رفح البري حيث ضم الوفد الأمريكي كلا من النواب "شيلا ماكورميك"، "تشاكادواردز" ، "جيم كوستا"، و"جيمس بايرد".





كما استقبل اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء أولريك شانون، سفير كندا بالقاهرة، والوفد المرافق له بحضور اللواء أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة.

وتوجه السفير الكندي إلى مخازن الهلال الأحمر المصري اللوجستية في مدينة العريش، مشيدا بالجهودالمصرية في التعامل مع المساعدات وتوصيلها إلى قطاع غزه.



وتوجه السفير الكندي إلى معبر رفح البري لمتابعة آليات إدخال المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة واستقبال المصابين والمرضى الفلسطينيين.

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