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رياضة

كريم فؤاد وعطية الله يواصلان تنفيذ برنامجهما التأهيلي بالأهلي

يحيي عطية الله وكريم
يحيي عطية الله وكريم فؤاد

الدوري المصري، واصل ثنائي الأهلي يحيي عطية الله وكريم فؤاد تنفيذ برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة صباح اليوم الإثنين، على ملعب التتش بالجزيرة حيث يعاني كريم فؤاد من الإصابة بالرباط الصليبي في حين أجرى عطية الله جراحة في الوجه. 

 كما تترقب جماهير الكرة المصرية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك على ملعب القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز. 

 

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي الزمالك في مباراة القمة، والمقرر أن تجمع بينهما في السابعة مساء يوم السبت المقبل الموافق 22 فبراير ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

مباراة الأهلي والإسماعيلي 

وتقدم الأهلي بهدف مبكر في الدقيقة الثامنة عن طريق مروان عطية، من ركلة جزاء أمين عمر حكم المباراة، بعد العودة لتقنية الفيديو نتيجة تدخل قوي على جراديشار، ليتصدى لها مروان ويسددها بنجاح.

مباراة الأهلي والإسماعيلي 
مباراة الأهلي والإسماعيلي 

بعدها استمرت سيطرة لاعبي الأهلي وهجماتهم على مرمى الإسماعيلي، وسط مطالبات من لاعبي الأحمر في أكثر من مناسبة باحتساب ركلة جزاء أخرى.

 

مباراة الأهلي والإسماعيلي 
مباراة الأهلي والإسماعيلي 

وفي الدقيقة 26، احتسب الحكم أمين عمر ركلة جزاء ثانية لمصلحة الأهلي بسبب تدخل على قدم إمام عاشور، تصدى لها حسين الشحات إلا أنه سددها بغرابة خارج المرمى.

مباراة الأهلي والإسماعيلي 
مباراة الأهلي والإسماعيلي 

وفي الدقيقة 28، كانت أولى محاولات الإسماعيلي الهجومية بعرضية من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع إلى رمية تماس.

مباراة الأهلي والإسماعيلي 
مباراة الأهلي والإسماعيلي 

وفي الدقيقة 40، أحرز حسن الشحات الهدف الثاني للأهلي بعد تبادل للكرة مع جراديشار وإمام عاشور لينفرد ويسددها من فوق الحارس، إلا أن الحكم ألغى الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب التسلل، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني، أحرز إمام عاشور الهدف الثاني للأهلي بعد اختراق من الجبهة اليمنى انتهى بعرضية اصطدمت بالمدافع وكادت تسكن الشباك، لينقذها حارس الإسماعيلي وترتد إلى إمام عاشور الذي أطلق تسديدة قوية في شباك الدراويش. 

بعدها سيطر الأهلي تماما على مجريات الأمور، وأهدر جراديشار فرصة هدف مؤكد من انفراد تام، إلا أن الكرة طالبت ليمسك بها حارس الدراويش.

وفي الدقيقة 74، أهدر علي الملواني أبرز فرص الإسماعيلي بعد اختراق من نادر فرج من الجبهة اليسرى ليتوغل داخل منطقة الجزاء، ويمرر الكرة إلى الملواني الذي سددها قوية في العارضة.

وفي الدقيقة 83، أحرز حسين الشحات هدف الأهلي الثالث بعد اختراق من محمد عبد الله من الجبهة اليمنى ليمرر إلى إمام عاشور الذي حولها بتمريرة بينية إلى حسين الشحات المنفرد بالمرمى، ليودعها في الشباك.

وفي الدقيقة 86، أكمل أحمد رضا الوافد الجديد من بتروجت رباعية الأهلي، مستغلا عرضية أرضية من الجبهة اليمنى من محمد عبد الله ليطلق رضا تصويبة قوية سكنت شباك حارس الدراويش، لينتهي اللقاء بفوز كبير للأهلي برباعية نظيفة.

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الأهلي يحيي عطية الله كريم فؤاد

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