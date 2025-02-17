أمن قنا يكشف لغز العثور على جثة سيدة متغيبة منذ يومين

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الاثنين، لغز العثور على على جثة سيدة متغيبة منذ يومين داخل ترعة المرة في قرية الشاورية، مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

تفاصيل البلاغ بقنا

كانت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي بالعثور على جثة سيدة متغيبة منذ يومين بها جروح داخل ترعة المرة في قرية الشاورية التابعة لدائرة المركز، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

وبعد الفحص تبين العثور على جثة ن، تبلغ من العمر 25 عامًا، متغيبة بها شبهة جنائية لوجود جروح بها وأن المتهم في الواقعة شقيق المجني عليها الأصغر يُدعى أ، 20 عامًا، قام بقتلها ضربًا بالحجر على رأسها وألقاها في ترعة المرة في قرية الشاورية مركز نجع حمادي.

وتم استخراج الجثة وإيداعها داخل مشرحة مستشفى نجع حمادي العام تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم.

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