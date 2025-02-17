محاضرة «أعرف أكثر عن الغدة الدرقية» بمكتبة الإسكندرية

نظمت مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الدراسات والبرامج الخاصة (CSSP) بقطاع البحث الأكاديمي، بالتعاون مع وحدة الغدد الصماء بقسم الأمراض الباطنة بكلية الطب، جامعة الإسكندرية، محاضرة توعوية بعنوان "أعرف أكتر عن الغدة الدرقية"، بهدف رفع الوعي الصحي حول الغدة الدرقية، وتسليط الضوء على دورها الحيوي في جسم الإنسان، بالإضافة إلى مناقشة الاضطرابات التي تؤثر على وظيفتها، وأحدث التطورات في الأبحاث المتعلقة بتشخيصها وعلاجها.



افتتحت المحاضرة الدكتورة مروة الوكيل؛ رئيس قطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، حيث رحبت المتحدثين من كلية الطب، جامعة الإسكندرية وبالحضور الكرام.

بدأت المحاضرة بنبذة عامة عن الغدة الدرقية قدمتها الدكتورة إيمان عزام أستاذ الغدد الصماء، بكلية الطب جامعة الإسكندرية.

أشارت فيها إلى أن أمراض الغدة الدرقية تعتبر الأكثر شيوعًا بعد مرض السكري ولذلك يجب الاهتمام بها. بعدها قدمت الدكتورة علياء الأجهوري، أستاذ الغدد الصماء، بكلية الطب جامعة الإسكندرية، عرض تقديمي يوضح أمراض الغدة الدرقية وأسبابها وكيفية تشخيصها.

كما تحدث الدكتور تامر الشربيني أستاذ الغدد الصماء ورئيس قسم الأمراض الباطنة عن كيفية تعامل مرضى الغدة الدرقية مع الصيام في رمضان. وفي النهاية تطرق الدكتور أحمد علاء، مدرس الغدد الصماء بكلية الطب جامعة الإسكندرية، إلى التطور التاريخي لاختراع أدوية أمراض الغدة الدرقية وأحدث أشكال الدواء.



شهدت المحاضرة حضورًا مميزًا من مختلف الفئات المجتمعية، واختتمت المحاضرة بنقاشات مفتوحة بين الحضور والمتحدثين، حيث وجه الحضور العديد من الأسئلة المتحدثين حول مواضيع مختلفة متعلقة باضطرابات الغدة الدرقية وارتباطها ببعض الأمراض المناعية المنتشرة، وأهمية دور التغذية ونمط الحياة في الحفاظ على الصحة.



تأتي هذه المحاضرة ضمن أنشطة نادي التوعية الصحية الذي ينظمه مركز الدراسات والبرامج الخاصة بمكتبة الإسكندرية، وهو برنامج للتوعية الصحية العامة يقدم للمجتمع العام الفرصة لتعلم وتبادل الأفكار حول نمط حياة صحي من خلال جلسات تعليمية منتظمة تتناول مواضيع صحية مختلفة.

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