تأجيل دعوى امتناع عن تسليم الميراث لطبيبة بالشيخ زايد

أجلت محكمة الشيخ زايد اليوم، أولى جلسات الدعوى المقامة من الطبيبة التي تعدي عليها أهل زوجها في محاولة لطردها من المنزل وتتهمهم بالامتناع عن تسليمها الميراث بالشيخ زايد، لجلسة 10 مارس.

وقالت المبلغة في دعواها إنها تزوجت بزوجها في عام 2021 وأنجبت منه طفلا ذكرا وما أن بلغ عمر الصغير 4 أشهر حتى توفي زوجها.

وأضافت المبلغة أن أهل زوجها طالبوها بالرحيل من المنزل بعد وفاة زوجها وامتنعوا عن تسليمها ميراثها ثم تعدوا عليها في محاولة منهم لطردها.

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