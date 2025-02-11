للتواصل مع الأفرع والأندية، تفعيل البريد الإلكتروني بإدارة المسابقات في اتحاد الكرة

اتحاد الكرة، أعلن اتحاد الكرة المصري، أن ادارة المسابقات بالاتحاد بدأت في تفعيل البريد الإلكتروني الخاص بها أول أبريل المقبل للتواصل مع أفرع الاتحاد والأندية ومراكز الشباب التابعة للاتحاد.

مخاطبة الفروع لارسال بريدها الالكتروني

وخاطبت ادارة المسابقات جميع الأفرع والأندية ومراكز الشباب لارسال البريد الإلكتروني الخاص بها لاعتماده وارسال واستقبال جميع المكاتبات عليه بداية من أول أبريل المقبل، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الاتحاد لتطوير منظومة المسابقات.

عصام سراج الدين رئيسا للقطاع التجاري

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، تعيين الدكتور عصام سراج الدين رئيسًا للقطاع التجاري بالاتحاد.

وعقد أبو ريدة والدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد جلسة قبل بضعة أيام مع سراج الدين، لمناقشة الأفكار وخطة العمل خلال المرحلة المقبلة.

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