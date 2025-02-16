إزالة 9 حالات تعدٍ على أملاك الدولة في قنا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا برئاسة أشرف أنور عن تنفيذ عدة إزالات فورية لـ 9حالات تعدي علي أملاك الدولة بقرية ابو مناع غرب وتم اتخاذ كافة الإجراءات حيال المخالفات.

يأتي ذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا باليقظة التامة والمتابعة الميدانية والازالة الفورية لكافة أشكال التعديات والبناء المخالف بدون ترخيص للأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المركز.

ترأس الحملة عثمان مدكور نائب رئيس الوحدة المحلية ومدير إدارة المتابعة سرحان احمد ومحمود قاسم مدير إدارة أملاك الدولة والمهندس منصور فوزى مهندس أملاك الدولة بالمحافظة والمهندس عبده عيد مندوب المساحة المدنية وسامح الجداوي رئيس الوحدة القروية بفاو غرب وعدد من فنين التنظيم وأملاك الدولة بالقرية بالتعاون مع مركز شرطة دشنا للعمل على سرعة إزالة مخالفات البناء والتعديات التي تم رصدها على أملاك الدولة.

إزالة أعمال حالتي تعدى

وقال نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا إنه تمت إزالة أعمال حالتي تعدى عبارة عن سور مبنى من الطوب الابيض والاسمنت على أرض أملاك الدولة بواقع حوالى 1750 متر مربع وتمت إزالة أعمال تعدى لـ7 حالات آخري على أراضي أملاك الدولة بواقع 58 فدان وقيراطين متر بقرية ابو مناع غرب وتم استرداد الأراضي المتعدي عليها.



وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا أشرف أنور انه لا تهاون ضد أى تعدي بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين مشددا على رؤساء الوحدات القروية التابعة لمركز دشنا بالمتابعة المستمرة على مدار 24 ساعة لأى حالة تعدى واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين وفرض هيبة الدولة.

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