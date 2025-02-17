مهندسة زراعية تستخلص مستحضرات التجميل من شرانق الحرير بقنا (فيديو)

أجرت فيتو بثا مباشرا مع المهندسة الزراعية شيماء عبدالخالق، التي تستخلص مستحضرات تجميل من شرانق الحرير، وذلك داخل أحد معارض الهاند ميد بمحافظة قنا.

وأكدت المهندسة شيماء أن المستحضرات طبيعية وتستخدم للبشرة والقدم وغيرها.

وأضافت في حديثها لفيتو، أن الفكرة جاءت لها بسبب كثرة أشجار التوت الموجود في مدينة الوقف التى تعيش فيها وهو ما دفعها إلى إنشاء مشروع لاستخلاص مستحضرات تجميل للبشرة والقدم وغيره.

3 مقومات لتنمية وتطوير صناعة الحرير في مصر

صناعة الحرير من أهم الصناعات في مصر، والتي يتطلب تطويرها وتنميتها من أجل تحقيق أقصى استفادة ممكنة، وتعتبر "بذور دود القز" من المدخلات الأساسية في صناعة الحرير الطبيعي ومنتجاته.



ولأهمية هذه الحلقة من حلقات الإنتاج قامت الحكومة مؤخرا ممثلة في وزارة المالية بإعفاء بذور دود القز من الجمارك بشكل كامل، وذلك استجابةً لمطالب منتجي الحرير الطبيعي في مصر حيث يتم استيرادها من الخارج فضلا على ما يتم تصنيعه من خلال المراكز البحثية المعتمدة.





ولتلك الصناعة عدة مقومات بهدف تطويرها وتنميتها تتركز في توفير بذور القز، زراعة أكبر عدد من شجر التوت، فضلا عن وضع خطة طويلة المدى لتنمية القطاع.

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