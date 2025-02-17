الإثنين 17 فبراير 2025
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رياضة

آخر تطورات طاقم تحكيم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

الاهلي
الاهلي

الدوري المصري، تترقب جماهير الكرة المصرية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز. 

وينتظر اتحاد الكرة الرد على الخطابات التي أرسلها لعدة اتحادات بشأن تحديد حكم مباراة القمة حيث راسل مجلس الجبلاية المانيا وانجلترا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا.

وأكد مصدر بالجبلاية أن الاتحاد لم يتلق أي رد حتى الآن، وهناك اتجاه لإرسال خطابات جديدة لعدة دول أخرى.

ومن المقرر أن يدفع الأهلي 40 ألف دولار لطاقم التحكيم الأجنبي خاصة وأنه من طلب الاستعانة بحكام أجانب.

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمواجهة الزمالك المرتقبة السبت القادم. 

 

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

 ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي الزمالك في مباراة القمة، والمقرر أن تجمع بينهما في السابعة مساء يوم السبت المقبل الموافق 22 فبراير ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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