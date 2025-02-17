ڤودافون مصر تطلق أول منصة رقمية للإعلاميين لتعزيز التواصل ودعم التحول الرقمي 

أعلنت ڤودافون مصر عن إطلاق منصتها الإعلامية الرقمية الجديدة، والتي تُعد الأولى من نوعها في مصر، وتهدف لتسهيل التواصل المباشر والفعّال بين الإعلاميين وفريق الشركة، مما يعزز سرعة وكفاءة الاستجابة للاستفسارات الإعلامية.

تبسيط التواصل مع الإعلاميين

وتم تصميم المنصة الجديدة لتبسيط تواصل ڤودافون مع الإعلاميين، مما يتيح لهم طلب المقابلات بسهولة، وتقديم الاستفسارات، والبقاء على اطلاع بأحدث البيانات الصحفية والتحديثات.

وللمرة الأولى، سيكون لدى المهنيين الإعلاميين مساحة رقمية كاملة حيث يتم توحيد جميع التفاعلات مع ڤودافون، مما يوفر وصولًا سلسًا إلى المعلومات في الوقت الفعلي ويعزز علاقة أكثر شفافية وكفاءة.

في الوقت نفسه، تأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية ڤودافون مصر لتعزيز التحول الرقمي في مصر وتوثيق علاقتها مع وسائل الإعلام المصرية انطلاقًا من حرصها على تقديم حلول مبتكرة تدعم أداء القطاعات المختلفة، بما في ذلك القطاع الإعلامي.

وبمناسبة إطلاق هذه المنصة المبتكرة، نظمت ڤودافون مصر مؤتمرًا صحفيًا موسعًا بحضور عدد من الشخصيات الإعلامية البارزة، من بينهم أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، والمستشار ياسر المعبدي، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندسحسام صالح، الرئيس التنفيذي للأعمال بشركة المتحدة، ود. محمد الباز، رئيس مجلسي الادارة والتحرير لجريدة الدستور، ود. محمود فخر الدين، رئيس الإدارة المركزية لمشروعات الميكنة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كما شارك في المؤتمر أيمن عصام، نائب رئيس الشركة لقطاع العلاقات الخارجية والشئون القانونية بڤودافون مصر، ومي ياسين، رئيس قسم الاتصالات الخارجية والإعلام بڤودافون مصر.

وقال أيمن عصام، نائب رئيس الشركة لقطاع العلاقات الخارجية والشئون القانونية بڤودافون مصر يأتي إطلاق المنصة الرقمية للإعلاميين استكمالا لجهود ڤودافون مصر في التحول الرقمي وتوثيق علاقاتنا مع وسائل الإعلام المصرية بصورة احترافية وبطريقة رقمية مبتكرة، خاصة وأنهم من أهم شركاء نجاح ڤودافون في السوق المصري.

وتهدف منصة ڤودافون الإعلامية لأن تكون حلقة وصل متطورة تعمل على مدار الساعة لتلبية احتياجات الإعلاميين وتقديم الدعم اللازم لهم. وعلى الرغم من كونها منصة رقمية حديثة، إلا أنها لن تحل محل وسائل التواصل التقليدية بين الإعلاميين وفريق ڤودافون، بل ستدعمها بشكل كبير لتوفير تجربة تواصل أكثر كفاءة وسرعة موضحا إنّ ڤودافون تعمل من خلال هذه المنصة على إثراء المحتوى الرقمي، وستعمل كوسيلة للحصول على معلومات متكاملة حول الشركة وأحدث التقنيات.

وتُعد هذه المنصة جزءًا من استراتيجية ڤودافون مصر الأوسع للتحول الرقمي والتي تشمل مجالات متعددة مثل الصحة والتعليم والشمول المالي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال التعاون الوثيق والتنسيق المستمر مع وزارات وهيئات الحكومة.

تأثير التحول الرقمي على المشهد الإعلامى فى مصر

وتضمّن المؤتمر الصحفي أيضًا جلسة نقاشية بعنوان "كيفية تأثير التحول الرقمي على المشهد الإعلامي في مصر"، تناولت تأثير الثورة الرقمية على أساليب الإعلام التقليدي في مصر والتحديات التي يواجهها الإعلاميون في ظل هذا التحول.

و أدار الجلسة أيمن عصام، وشارك فيها كل من أحمد بدوي والمهندس حسام صالح والدكتور محمد الباز وتناولت الجلسة عدة محاور رئيسية هي: تأثير التكنولوجيا على تطوير محتوى الإعلام الرقمي ودور المؤسسات الإعلامية في استغلال منصات التواصل الاجتماعي للوصول إلى الجمهور.

كما تم تسليط الضوء على دور قطاع الاتصالات في دعم الإعلاميين عبر الحلول الرقمية الحديثة وتعزيز الشراكات بين القطاعين لتحقيق نتائج أفضل.

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