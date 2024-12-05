الخميس 05 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

ڤودافون تكشف تفاصيل الأجهزة المتوافقة مع الشريحة الإلكترونية ESIM

الشريحة الإلكترونية،
الشريحة الإلكترونية، فيتو

 كشفت ڤودافون مصر عن تفاصيل إطلاق الشريحة الإلكترونية المدمجة  ESIM بالسوق المصري، بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والأجهزة المتوافقة مع الشريحة الإلكترونية.  

 

الشريحة الإلكترونية المدمجة eSIM تقدم مزايا عديدة للمستخدمين

 وتعد شريحة ESIM من التقنيات الحديثة التي تقدم مزايا عديدة للمستخدمين. فهي شريحة مدمجة داخل الأجهزة مثل الهواتف الذكية، الأجهزة اللوحية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة. 

 وتتميز بسهولة الإعداد، الاستخدام البسيط، والاعتماد الكامل على التكنولوجيا الرقمية، مما يجعلها حلًا صديقًا للبيئة عبر تقليل الحاجة لاستخدام الشرائح البلاستيكية التقليدية. بالإضافة إلى ذلك، تمنح الشريحة الإلكترونية مرونة أكبر للعملاء، حيث يمكنهم تفعيل خدمات الاتصال بسهولة وإدارة حساباتهم بشكل أسرع ودون الحاجة لتغيير الشريحة اليدوية. 

وقال كريم عيد، نائب رئيس الشركة للقطاع التجاري: “يأتي إطلاق شريحة eSIM الجديدة تأكيدًا على الالتزام  بمواكبة التطورات التكنولوجية وتقديم حلول متطورة تسهم في تعزيز وتسريع التحول الرقمي في السوق المحلي. 

وأوضحت فودافون أن شريحة eSIM متوفرة للعملاء في جميع الفروع، سواء لاستبدال الشريحة الحالية أو لشراء خط جديد physical SIM أو عند شراء خط جديد من فروع فودافون أو عبر الـ eShop لخطوط RED، كما يمكن للعميل استخدام كل من physical SIM وeSIM على نفس الهاتف.

الشريحة الإلكترونية eSIM سهلة التفعيل، حيث سيتم إرسال رمز QR من ڤودافون بمجرد طلب الشريحة وهي متوافقة مع مجموعة واسعة من الأجهزة الذكية التي تدعم هذه التقنية، بما في ذلك جميع إصدارات iPhone XS وما فوقها من Apple، بالإضافة إلى أجهزة Google وSamsung وأوبو فايند X5.

 ومن أبرز إيجابيات الشريحة المدمجة أنه لا يتم بذل أى جهد لإزالة  الشريحة المطلوبة مع سرعة  الانتقال بين الشبكات بسرعة ويتطلب مساحة أقل، كما تجعل عمل تقنية إنترنت الأشياء أكثر سهولة، فيمكن توصيل كافة الأشياء بالإنترنت من خلال هذه الشريحة، وستساعد تلك التقنية على خفض تكلفة المكالمات، لأنها ستسمح للمستخدم بالتنقل بين شبكات الاتصالات، مما سيزيد المنافسة بينهم لإعطاء أفضل سعر كما تنهي مشكلة التجوال وأسعار باقات الإنترنت المرتفعة في التجوال أما سلبياتها أنه  لا يمكن سحب بطاقة SIM واستخدامها على أجهزة متعددة كما يحتاج إلى توافق مشغل الشبكة. 

 وكل المطلوب هو اختيار شبكة الهاتف، ليتم تحميل البيانات تلقائيًّا داخل الشريحة الإلكترونية ESIM لتصبح وكأنها SIM card حقيقية. 

دعم شريحة ESIM 

وفى الغالب تكون الهواتف مزودة بمدخل للشريحة العادية وآخر للإلكترونية، خاصة أنها لم تنتشر بعد فى كل دول العالم فإذا كانت شركة الاتصالات تدعم تفعيل الشريحة الإلكترونية (ESIM ) باستخدام تطبيق، فيمكن تنزيل تطبيق شركة الاتصالات وإدخال معلومات الشريحة الإلكترونية (ESIM ) يدويًّا عند الضرورة والاتصال بشركة الاتصالات للحصول على بيانات الشريحة الإلكترونية (ESIM ) التي تحتاج إلى إدخالها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ESIM الشريحة الإلكترونية ڤودافون ڤودافون مصر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات

مواد متعلقة

المصرية للاتصالات تطلق خدمة الشريحة المدمجة "eSIM" لعملائها رسميًا

اورنچ مصر تطلق خدمة الشرائح الإلكترونية eSIM  في الفروع وعبر تطبيق My Orange

تنظيم الاتصالات يصدر دليل استخدام تقنية الشريحة المدمجة ESIM

تنظيم الاتصالات يطلق رسميًّا تقنية الشريحة المدمجة ESIM بالسوق المصري

الأزهر يطالب الباحثين وأهل الصناعة بتذليل العقبات أمام أصحاب الهمم عبر التقنيات الحديثة

وزير الاتصالات يزور مركز تميز عالمي في التكنولوجيا الرقمية

الأكثر قراءة

خبير يكشف أسباب ارتفاع سعر الدولار فوق الـ50 جنيها لأول مرة في تاريخه

أعلى سعر لصرف الدولار الآن في 5 بنوك مصرية (آخر تحديث)

سعر الدولار في البنك الأهلي، العملة الخضراء تتخطى 50 جنيها رسميا الآن

الجنيه الذهب يشتعل في منتصف تعاملات اليوم، وصل لهذا السعر

ارتفاع مفاجئ في أسعار سبائك الذهب اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024

رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين

أسد الحملاوي يحل أزمة تعاقد الأهلي مع مهاجم

أزمة صحية في بيراميدز قبل السفر إلى مالي، هل ظهرت حالات كورونا؟

منوعات

المزيد

اكتشاف تشابه بين المياه على المذنب "67P" ومحيطات الأرض

تأجيل عودة المركبة Cargo Dragon إلى الأرض لهذا السبب

دراسة: الهواء الملوث يشكل خطرًا على صحة الحوامل والأجنة

ويلسون بيثيل يكشف تفاصيل الخط الزمني لمسلسل مارفل Daredevil Born Again

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز الأبيض اليوم الخميس 5-12-2024 في الأسواق

سعر الألومنيوم اليوم الخميس 5-12-2024 في السوق المحلية

ارتفاع سعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024

اليورو يرتفع في البنوك المصرية اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

ضوابط تقييم الصف الأول والثاني الابتدائي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما وظيفة غير القادرين على الجهاد؟ الشيخ الشعراوي يوضح (فيديو)

داعية أزهري: استجابة للهدي النبوي، قل «ذوي القدرات الفائقة» ولا تقل «أصحاب الإعاقات»

أحاديث ضعيفة في فضل سورة قريش

المزيد
الجريدة الرسمية