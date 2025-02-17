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رياضة

أزمة تواجه سعود عبد الحميد مع مدرب الأخضر

سعود عبدالحميد،فيتو
سعود عبدالحميد،فيتو

يواجه اللاعب الدولي السعودي، سعود عبد الحميد، الذي يلعب في صفوف نادي روما الإيطالي، ازمة  بسبب  غيابه لفترة طويلة عن المشاركة مع فريقه، حيث لم يلعب منذ أكثر من شهرين، وهو ما سيؤثر على انضمامه مع المنتخب السعودي.

انضم عبد الحميد إلى روما في صيف عام 2024 قادمًا من نادي الهلال السعودي، بعقد يمتد حتى عام 2028.

ومنذ انضمامه، لم يحظ عبد الحميد بفرصة كبيرة للعب، حيث بقي حبيسًا لمقاعد البدلاء في معظم المباريات.

وكشفت تقارير سعودية أن تغيير المدربين الذي تعاقب على تدريب روما، ثلاثة مدربين هذا الموسم، هم دانييلي دي روسي وإيفان يوريتش وكلاوديو رانييري، هو السبب في بقاء اللاعب على دكة البدلاء.


وشارك عبد الحميد في 8 مباريات فقط مع روما هذا الموسم، سجل خلالها هدفًا واحدًا وصنع آخر.


وكانت آخر مشاركة له في 15 ديسمبر الماضي، عندما لعب أمام كومو في الدوري الإيطالي.


وافادت التقارير بأن هناك احتمالية باستبعاد اللاعب من المنتخب السعودي.


وأبدى مدرب المنتخب السعودي، الفرنسي هيرفي رينارد، رغبته في ضم اللاعبين الذين يشاركون أساسيًا مع أنديتهم.


وتشير التقارير إلى أن رينارد سيستدعي لاعبين مثل عبد الله السالم ومحمد أبو الشامات في المعسكر المقبل، مما يزيد من صعوبة مشاركة عبد الحميد، مع تألق العديد من اللاعبين في مركز الظهير في الدوري السعودي، مثل سلطان الغنام ومحمد أبو الشامات ونواف بوشل وعلي مجرشي، مما يضع عبد الحميد في موقف صعب.



 

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