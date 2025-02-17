الإثنين 17 فبراير 2025
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اقتصاد

الطماطم ترتفع جنيه، سعر الخضار اليوم الإثنين في سوق العبور

سعر الخضار
سعر الخضار

سعر الخضار اليوم في سوق العبور، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الإثنين الموافق 17 فبراير 2025.

سعر الخضار اليوم في الأسواق

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين الموافق 17 فبراير 2025، في السطور الآتية:

<strong>سعر الخضار</strong>
سعر الخضار

سعر الخضار اليوم الإثنين

  • تراوح  سعر الطماطم بين  جنيهين إلى 4 جنيهات للكيلو، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 4 جنيهات إلى 8 جنيهات، بارتفاع 50 قرشًا عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 5 جنيهات إلى 12 جنيهًا، بانخفاض 1.5 جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9 جنيهات إلى 13 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 6 إلى 12 جنيها، بارتفاع 5 جنيهات عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 4.5  جنيه.
<strong>سعر الخضار</strong>
سعر الخضار

أسعار الخضار اليوم 

  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 14 إلى 20 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 10 جنيهات إلى 13 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 4 جنيهات إلى 12 جنيها، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 8 إلى 18 جنيها، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
<strong>سعر الخضار</strong>
سعر الخضار

سعر الخضار اليوم

  1. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 14 إلى 16 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 14 إلى 16 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 12 إلى 20 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 12 إلى 20 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 20 إلى 30 جنيهًا.
  6. تراوح سعر كيلو الملوخية من 8 إلى 14 جنيها.
  7. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 9 إلى 13 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  8. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 5 إلى 8 جنيهات، بارتفاع  جنيه عن سعره السابق.
  9. تراوح سعر كيلو البسلة من 10 إلى 14 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  10. تراوح سعر كيلو السبانخ من 5 إلى 7 جنيهات.
<strong>سعر الخضار</strong>
سعر الخضار

سعر الخضار 

  • تراوح سعر كيلو القلقاس من 15 إلى 19 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو البطاطا من 4 جنيهات إلى 13 جنيهًا.
  • تراوح سعر فول أخضر من 12 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 10 إلى 24 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر ورق عنب بناتي/ بلدي من 50 إلى 100 جنيه، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر خس بلدي من 6 إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر خس مشرشر من 2 إلى 4 جنيهات.
  • تراوح سعر خس مر من 2 إلى 4 جنيهات.
  • تراوح سعر خس كابوتشي من 6 إلى 9 جنيهات.
<strong>سعر الخضار</strong>
سعر الخضار

أسعار الخضار

  • بلغ سعر كرفس فرنسي نحو 7.5 جنيه.
  • تراوح سعر فجل أحمر من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر فينوكيا من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر بروكلي من 8 إلى 14 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو الليمون حلو من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 35 جنيهًا إلى 45 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 7 جنيهات إلى 10 جنيهات.

 

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