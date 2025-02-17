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سياسة

جامعة أسوان تستقبل وفد "تعليم النواب"

وفد تعليم النواب
وفد تعليم النواب بجامعة أسوان

قام وفد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، بزيارة لجامعة أسوان، ضمن الجولة التفقدية التي تقوم بها  اللجة للمحافظة.

رئيس جامعة أسوان يستقبل وفد مجلس النواب 

واستقبل الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، الوفد البرلماني، مشيرا إلى أن هناك تعاون وثيق بين الجامعة والبرلمان في كافة المجالات لدعم التعليم والبحث العلمي.

نشأة جامعة أسوان

وكشف نصرت، تفاصيل نشأة جامعة أسوان، ومراحلها حيث كانت في عام 2012، بواقع 6 كليات، حتى وصل العدد إلى 18 كلية ومعهد البحوث والدراسات الأفريقية ودول حوض النيل، موضحا أن عدد الطلاب الدارسين ما يقرب من 24 ألف طالب وطالبة.

اهتمام الدولة بملف التعليم والبحث العلمي 

من جانبه أكد الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتماما كبيرا بالبحث العلمي والتعليم.

وأشار إلى أن هناك اهتمام كبير بالصعيد، مؤكدا أن جامعة أسوان من الجامعات الواعدة، وهناك حرص على تقديم كل الدعم لها.
 

يضم وفد لجنة التعليم بمجلس النواب، النواب: منى عبد العاطي، أمل عصفور، حسام الدين المندوه، زكريا حسان، محمد الحمامي، جيهان البيومي، سكنية سلامة، صبورة السيد، ليلى أبو إسماعيل، ورشا فايز كليب.

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