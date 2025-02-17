مفتي الجمهورية يشارك في صالون جامعة الإسكندرية الثقافي

نظم صالون جامعة الإسكندرية الثقافي محاضرة تثقيفية بعنوان (دور مقاصد الشريعة الإسلامية فى الحفاظ على المجتمع) ألقاها الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية.

جاء ذلك في إطار مشاركة جامعة الإسكندرية الفعالة في المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية (بداية جديدة لبناء الإنسان) وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية.

شارك في الفعالية الدكتور سعيد علام نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هانى خميس عميد كلية الآداب، والدكتورة نفرتيتي حسن عميد كلية التمريض، والدكتور محمد عبد الرزاق والدكتورة سحر شريف الأساتذة بكلية الآداب، والدكتور إبراهيم الجمل أمين بيت العائلة المصرية بالإسكندرية، وعدد كبير من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بقاعة المؤتمرات الكبرى بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بسموحة.

وفى كلمته نيابة عن الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس الجامعة، رحب الدكتور سعيد علام بالدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية في رحاب جامعة الإسكندرية مشيدًا بدور دار الافتاء المصرية في ترسيخ قيم المواطنة الانسانية، وتقديم الفتاوى الشرعية والمشورة للجمهور، وتعريفهم بأصول دينهم وتوضيح معالم الإسلام وإزالة ما التبس من أحوال دينهم ودنياهم كاشفةً عن أحكام الإسلام في كل ما استجد على الحياة المعاصرة، ومؤكدًا أهمية التواصل المستمر بين المؤسسات الدينية الرسمية وطلاب الجامعات لتعريفهم بأصول دينهم، وتوضيح تعاليم الإسلام الوسطية، ومواجهة الأفكار المتطرفة، وتعزيز قدرة المجتمع على مواجهة التحديات الفكرية والاجتماعية.

وأعرب الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية عن سعادته بالتواجد في جامعة الإسكندرية والتواصل مع طلاب الجامعة مشيدًا بالمستوى الأكاديمي المتميز لطلاب جامعة الإسكندرية.

وأوضح فضيلة المفتي أن عنوان المحاضرة يلبى حاجة المجتمع لفهم مقاصد الشريعة الإسلامية وأهميتها في حفظ السلم المجتمعى، مبينًا أن الشريعة الإسلامية أولت عناية كبيرة بالشأن العام حيث قامت على منظومة متكاملة من القيم الإسلامية والمبادئ والمقاصد الشرعية التي تهدف إلى ضبط هذا الشأن، باعتباره من أهم عوامل العمران في الدنيا والنجاة في الآخرة، كما أكد على أهمية التفكير الجمعى والتكامل بين المؤسسات العلمية والبحثية والدينية لمواجهة التطرف بكل صوره، ومعالجة الأزمات المجتمعية، كما تناول فضيلته مقاصد الشريعة وأهدافها التي يرمي إليها الشارع الحكيم، بغية تحقيق صلاح الدنيا والآخرة.

وأكد الدكتور هانى خميس على أهمية مقاصد الشريعة الإسلامية التي تمثل أسس استقرار المجتمعات الإنسانية وبناء مجتمع متوازن ينعم بالأمن والسلام وحرية المعتقد والتعبير والحفاظ على حرية الأفراد وضمان سلامتهم وتعزيز روح الإبداع والتفكير النقدي مشيرًا إلى تكامل أدوار الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء والكنيسة المصرية في الحفاظ على الهوية المصرية الوطنية عبر العصور.

وأشاد الدكتور محمد عبد الرزاق المكى بأهمية اللقاءات التوعوية المفتوحة مع طلاب الجامعات للإجابة عن التساؤلات التي تدور بأذهان الشباب حول الشريعة الإسلامية في ظل عصر يكثر به الهجوم على المقدسات الدينية، مما يتطلب الاستماع إلى أسس الدين الاسلامي الوسطى الحنيف من العلماء الأجلاء في دار الإفتاء والأزهر الشريف.

وأكدت الدكتورة سحر شريف حرص صالون جامعة الإسكندرية الثقافي على استضافة القامات العلمية والثقافية وتنظيم اللقاءات التوعوية مع طلاب الجامعة ليمثل منارة ثقافية تنويرية للمجتمع السكندري.

شهدت المحاضرة مناقشات ثرية وتفاعلًا كبيرًا من الحضور ورد فضيلة المفتي على استفسارات طلاب الجامعة حول الأمور الشرعية في ظل التغيرات المجتمعية المتسارعة، مشددًا على ضرورة تكرار مثل هذه المحاضرات الثقافية المتميزة.

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