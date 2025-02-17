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أخبار مصر

وزير الصحة يوجه بتقديم الخدمات الطبية للمصابين في حادث انهيار عقار كرداسة

انهيار عقار كرداسة
انهيار عقار كرداسة
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تابع الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، تقديم الخدمات الإسعافية والطبية للمصابين في حادث انهيار عقار سكني، صباح اليوم الإثنين، بمنطقة كرداسة في محافظة الجيزة.

وأعلنت الوزارة، الدفع بـ15 سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ ونقل المصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي بمدينة 6 أكتوبر، مشيرة إلى أن الحادث أسفر عن مصرع 10 مواطنين، وإصابة 3 آخرين، وما زالت سيارات الإسعاف متمركزة في موقع الحادث لحين انتهاء أعمال رفع الأنقاض والبحث عن المصابين، وجاري المتابعة.

وكان قد وصل اللواء سامح الحميلي مدير أمن الجيزة لموقع  انهيار عقار سكني مكون من 3 طوابق في حي كرداسة بمحافظة الجيزة، لمعاينة عمليات البحث عن الضحايا، مشددا على ضرورة إنقاذ الناجين وانتشالهم من تحت أنقاض العقار المنهار في منطقة كرداسة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، حيث تم انتشال 10 جثامين حتى الآن، بينما تتواصل عمليات البحث عن مفقودين يُعتقد أنهم لا يزالون تحت الأنقاض.

وبدأت أجهزة الأمن في سماع أقوال شهود العيان، وإجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة

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الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء بمدينة 6 أكتوبر بمنطقة كرداسة رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان مستشفى الشيخ زايد التخصصي مستشفي الشيخ زايد مدينة 6 أكتوبر محافظة الجيزة

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