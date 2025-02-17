بيسيرو يفاضل بين الونش وصلاح مصدق للمشاركة مع الزمالك في القمة

تشهد الساعات القليلة الماضية حالة من الترقب داخل صفوف نادي الزمالك، حيث يقوم المدير الفني للفريق البرتغالي (بيسيرو) بمفاضلة بين لاعبي الدفاع محمود الونش وصلاح مصدق لاختيار أحدهما للعب بجوار حسام عبدالمجيد في قلب الدفاع خلال المباراة المرتقبة أمام الأهلي يوم 22 فبراير في الدوري المصري الممتاز.

يُعتبر حسام عبدالمجيد أحد الركائز الأساسية في دفاع الزمالك في الفترة الأخيرة، حيث قدم مستويات مميزة وأثبت جدارته بحجز مقعد أساسي في التشكيل ومع اقتراب موعد مباراة القمة، يتطلع بيسيرو إلى تعزيز قوة خط الدفاع ورفع مستوى التنسيق بين اللاعبين في ظل القوة الهجومية الكبيرة التي يمتلكها الأهلي.

الاختيار بين الونش ومصدّق يثير الكثير من التساؤلات، حيث يمتلك كلا اللاعبين خصائص فنية وبدنية قد تؤثر في طريقة اللعب.

الونش يتميز بالخبرة الكبيرة في المباريات الكبيرة، وقدرته على التعامل مع المهاجمين القويين، فضلًا عن تمتعه بقوة بدنية تجعله قويًا في الكرات الهوائية والالتحامات، أما صلاح مصدق، فيتميز بسرعته الكبيرة في التعامل مع المهاجمين السريعين، بالإضافة إلى تحركاته الدفاعية الذكية، ما يجعله خيارًا قويًا في مواجهات الهجوم المرتد.

ستتوقف اختيارات بيسيرو المدير الفني للزمالك على تحليل مستفيض للقدرات الفنية والبدنية لكل لاعب، بالإضافة إلى دراسة خصائص هجوم الأهلي وطريقة لعبه، إذ يسعى المدير الفني لتشكيل جدار دفاعي قوي قادر على مواجهة تهديدات مهاجمي الأهلي.

في النهاية، سيكون قرار بيسيرو حاسمًا في تحديد التشكيل الأمثل لمباراة القمة، وسط توقعات جماهيرية كبيرة لمتابعة أداء الفريق في هذه المباراة الهامة.

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