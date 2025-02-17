موعد حسم موقف زيزو من المشاركة في مباراة القمة

تعيش جماهير نادي الزمالك حالة من القلق الشديد بعد أن غادر أحمد مصطفي “زيزو”، نجم الفريق، مباراة بتروجت الأخيرة مصابًا، مما أثار تخوفات كبيرة حول غيابه عن المباراة المرتقبة أمام الأهلي يوم 22 فبراير الجاري.

زيزو يُعتبر من العناصر الأساسية في تشكيل الزمالك، وهو اللاعب الذي يقدم إضافة كبيرة في الخط الهجومي وصناعة الأهداف، بالإضافة إلى قدرته على التحرك في المساحات وتشكيل تهديد مستمر على مرمى الخصم. وبالتالي، فإن غيابه عن مباراة القمة سيكون بمثابة ضربة قوية للفريق.

ويترقب الجميع موعد الكشف الطبي الذي سيخضع له زيزو في مران الزمالك غدا الثلاثاء، حيث سيتم تحديد مدى قوة الإصابة وحجم تأثيرها على قدرة اللاعب على المشاركة في المباراة الهامة ضد الأهلي.

يتمسك الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي بيسيرو بآمال كبيرة في أن تكون الإصابة غير خطيرة وأن يتمكن اللاعب من العودة إلى الملاعب في الوقت المناسب.

في حال تأكد غياب زيزو عن المباراة، سيضع ذلك بيسيرو في موقف صعب، إذ سيبحث عن بديل قادر على تعويض غيابه في المباراة التي لا تقبل القسمة على اثنين، نظرًا للأهمية الكبيرة لهذه المباراة في صراع القمة بالدوري.

الجماهير تشعر بقلق من تأثير هذا الغياب على الأداء الهجومي للفريق، خاصة في ظل المنافسة الشرسة التي ستجمع الزمالك بالأهلي، وهي المباراة التي يترقبها الجميع.

وسط هذه الأجواء، تأمل جماهير الزمالك في أن تُسفر الفحوصات الطبية عن نتائج إيجابية تسمح لزيزو بالمشاركة في القمة، مما يساهم في رفع معنويات الفريق ويعزز من فرصه في تحقيق نتيجة إيجابية.

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