الرعاية الصحية: تحويل مجمع السويس الطبي إلى مستشفى رقمي ذكي

شهد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، توقيع بروتوكول تعاون ثنائي بين الهيئة وإحدى الشركات، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة في القاهرة.

تطوير المنظومة الصحية في مصر بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن هذا البروتوكول يهدف إلى تطوير المنظومة الصحية في مصر، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح السبكي، أن بروتوكول التعاون يشمل عدة محاور رئيسية، أهمها تقديم حلول تقنية مبتكرة للرعاية الصحية، تقوية شبكات الاتصالات لتعزيز التواصل بالمناطق النائية وضمان تغطية أفضل، بالإضافة إلى توفير مزايا متميزة للعاملين بهيئة الرعاية الصحية وأسرهم، إلى جانب دراسة إمكانية إتاحة الخدمات الصحية والعلاجية للعاملين بشركة اتصالات مصر وأسرهم في المنشآت العلاجية التابعة للهيئة.

وأشار السبكي، إلى أن أحد أبرز المشروعات المستهدفة من هذا التعاون هو تحويل مجمع السويس الطبي التابع للهيئة في محافظة السويس إلى مستشفى رقمي ذكي بالكامل يعتمد على تكنولوجيا الجيل الخامس (5G)، لافتًا إلى أن تكلفة إنشاء وتجهيز المجمع تجاوزت 4 مليارات جنيه، مما يجعله أكبر مجمع طبي في شمال مصر.

عدد العاملين بها حاليًا 45 ألف موظف

كما أوضح أن الهيئة تمتلك سوقًا واعدًا لشركات الاتصالات والتكنولوجيا، حيث يبلغ عدد العاملين بها حاليًا 45 ألف موظف، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 200 ألف موظف خلال عامين، ومع التوسع التدريجي في منظومة التأمين الصحي الشامل بإضافة محافظات جديدة، سيصل العدد إلى أكثر من مليون ونصف موظف بحلول عام 2030.

ربط المشروعات الصحية برؤية مصر 2030

وأضاف، أن الهيئة تمتلك قاعدة بيانات ضخمة ومتنامية تتيح فرصًا واعدة لشركات الاتصالات والتكنولوجيا في توجيه الاستثمارات، ووضع خطط مستقبلية، وربط المشروعات الصحية برؤية مصر 2030، مما يعزز جاذبية السوق المصري للاستثمارات.

بهذه الخطوة، تواصل الهيئة العامة للرعاية الصحية ترسيخ مكانتها كرائد إقليمي في مجال التحول الرقمي الصحي، من خلال تبني أحدث التقنيات، وإطلاق شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية، مما يمهد الطريق لنقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ومن جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، كل من: الدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للدراسات المالية والإكتوارية ورئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي، الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، الدكتور مؤمن العشماوي، مستشار رئيس الهيئة لمتابعة مشروعات الهيئة الإستراتيجية، الدكتور وائل عمران، مستشار رئيس الهيئة لشئون الإمداد ومدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية، اللواء مهندس شريف بلال، مساعد المدير التنفيذي للشئون الهندسية والمشروعات ومدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية، الدكتور محمود الديب، مدير عام الإدارة العامة للإدارة الإستراتيجية، محمد إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة للإدارة القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.