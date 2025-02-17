الإثنين 17 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

تفاصيل حادث انهيار عقار كرداسة.. مصرع 10 أشخاص وإنقاذ 8 مصابين.. والمعاينة الأولية: انفجار أسطوانة بوتاجاز السبب

انهيار عقار، فيتو
انهيار عقار، فيتو

عقار كرداسة، شهدت مدينة كرداسة شمال محافظة الجيزة صباح اليوم الإثنين حادثًا مأساويًا إثر انهيار عقار سكني مكون من ثلاثة طوابق، ما أسفر عن مصرع 10 أشخاص وإصابة 8 آخرين، ووقع الحادث بعد سماع دوي انفجار قوي تبعه انهيار المبنى بالكامل، مما أدى إلى انتشار الأدخنة والأتربة في المنطقة.

انهيار عقار في كرداسة 

وفقًا للمعاينة الأولية التي أجرتها الجهات المختصة، فإن العقار المنهار كان يقع على مساحة 150 مترًا مربعًا، وكان مكونًا من ثلاثة طوابق، وتبين أن الانفجار وقع في الطابق الثاني العلوي بسبب انفجار اسطوانة غاز، مما تسبب في تصدعات هيكلية أدت إلى انهيار المبنى بالكامل وقد تم انتشال جثامين الضحايا العشرة من تحت الأنقاض، بينما تم نقل المصابين الثمانية إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

 

وعقب الحادث، انتقلت النيابة العامة إلى موقع الانهيار للوقوف على ملابسات الحادث وإجراء المعاينات اللازمة كما أمرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة وتقييم مدى تضررها جراء الانهيار وأكدت التحقيقات الأولية أن 6 أشخاص نجوا من الحادث بعد أن تمكنوا من مغادرة المبنى أثناء وقوع الانفجار.

أقوال شهود العيان

وأفاد شهود عيان بأنهم سمعوا دوي انفجار شديد أعقبه أصوات انهيار وانتشار الأدخنة والأتربة. ورجحوا أن سبب الحادث يعود إلى انفجار أسطوانة غاز، مما أدى إلى تصدعات في المبنى وانهاره بالكامل.

تدخل قوات الحماية المدنية والأمن

ووصل اللواء سامح الحميلي، مدير أمن الجيزة، إلى موقع الحادث للإشراف على عمليات البحث والإنقاذ وأكد على ضرورة إنقاذ الناجين وانتشال الضحايا من تحت الأنقاض كما انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية إلى الموقع، حيث تم انتشال الجثامين وإنقاذ المصابين، بينما لا تزال عمليات البحث جارية للعثور على أي مفقودين محتملين.

وبدأت أجهزة الأمن في سماع أقوال شهود العيان وإجراء التحريات اللازمة لتحديد الأسباب الكاملة للحادث كما تم تشكيل فريق من المباحث الجنائية للتحقيق في الواقعة، حيث تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، إخطارًا من المقدم محمد سعودي، رئيس مباحث كرداسة، يفيد بانهيار العقار ووقوع عدد من الضحايا.

وأدى الحادث إلى حالة من الصدمة بين سكان المنطقة، حيث يعتبر انهيار العقارات من الحوادث المتكررة في بعض المناطق بسبب عدم الالتزام بمعايير البناء والسلامة وقد بدأت الجهات المختصة في تقييم الأضرار التي لحقت بالعقارات المجاورة، والتي قد تكون تعرضت لتأثيرات جانبية جراء الانهيار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عقار كرداسة مدينة كرداسة محافظة الجيزة الجيزة انهيار عقار في كرداسة النيابة العامة أمن الجيزة

مواد متعلقة

تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لعقار كرداسة المنهار (صور)

ننشر أسماء وأعمار ضحايا العقار المنهار في كرداسة

الأكثر قراءة

تحذير عاجل من الكهرباء بخصوص فاتورة الاستهلاك لشهر فبراير

أسماء الأسد تخرج عن صمتها وتتحدث لأول مرة بعد سقوط النظام السوري

التحريات: جميع ضحايا عقار كرداسة المنهار عمال نظافة وخدمات بمول تجاري شهير في أكتوبر

لحظة اغتيال إمام جامع في جنوب أفريقيا بعد إشرافه على زواج المثليين بالمسجد (فيديو)

تفاصيل الحالة الصحية لضحايا ومصابي حادث عقار كرداسة (مستند)

الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

القبض على صاحب عقار كرداسة المنهار (صور)

أسعار الكتكوت الأبيض والبط اليوم الإثنين في الأسواق

منوعات

المزيد

لحظة اغتيال إمام جامع في جنوب أفريقيا بعد إشرافه على زواج المثليين بالمسجد (فيديو)

ابنة إيلون ماسك تتعرف على أخيها الجديد من خلال Reddit

مهمته البحث عن ناجين بعد الزلازل، أمريكا تطور روبوتات قادرة على تحمل الظروف القاسية (فيديو)

الأمم المتحدة: تجميد واشنطن لمساعداتها الخارجية يتسبب في وفاة الملايين بالإيدز

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد بالسوق المحلية

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد بالأسواق

يبدأ من 28 جنيها، أسعار الأرز الأبيض اليوم الأحد بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

احتياطات الذهب في الدول العربية حتى 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل ورد عن النبي دعاء نية الصيام في رمضان؟

الأزهر للفتوى: من يخرج الزكاة لصالح إعمار غزة له أجران

تفسير حلم الزفاف في المنام وعلاقته باستقرار الحياة الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية