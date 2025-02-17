تفاصيل حادث انهيار عقار كرداسة.. مصرع 10 أشخاص وإنقاذ 8 مصابين.. والمعاينة الأولية: انفجار أسطوانة بوتاجاز السبب

عقار كرداسة، شهدت مدينة كرداسة شمال محافظة الجيزة صباح اليوم الإثنين حادثًا مأساويًا إثر انهيار عقار سكني مكون من ثلاثة طوابق، ما أسفر عن مصرع 10 أشخاص وإصابة 8 آخرين، ووقع الحادث بعد سماع دوي انفجار قوي تبعه انهيار المبنى بالكامل، مما أدى إلى انتشار الأدخنة والأتربة في المنطقة.

وفقًا للمعاينة الأولية التي أجرتها الجهات المختصة، فإن العقار المنهار كان يقع على مساحة 150 مترًا مربعًا، وكان مكونًا من ثلاثة طوابق، وتبين أن الانفجار وقع في الطابق الثاني العلوي بسبب انفجار اسطوانة غاز، مما تسبب في تصدعات هيكلية أدت إلى انهيار المبنى بالكامل وقد تم انتشال جثامين الضحايا العشرة من تحت الأنقاض، بينما تم نقل المصابين الثمانية إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وعقب الحادث، انتقلت النيابة العامة إلى موقع الانهيار للوقوف على ملابسات الحادث وإجراء المعاينات اللازمة كما أمرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة وتقييم مدى تضررها جراء الانهيار وأكدت التحقيقات الأولية أن 6 أشخاص نجوا من الحادث بعد أن تمكنوا من مغادرة المبنى أثناء وقوع الانفجار.

أقوال شهود العيان

وأفاد شهود عيان بأنهم سمعوا دوي انفجار شديد أعقبه أصوات انهيار وانتشار الأدخنة والأتربة. ورجحوا أن سبب الحادث يعود إلى انفجار أسطوانة غاز، مما أدى إلى تصدعات في المبنى وانهاره بالكامل.

تدخل قوات الحماية المدنية والأمن

ووصل اللواء سامح الحميلي، مدير أمن الجيزة، إلى موقع الحادث للإشراف على عمليات البحث والإنقاذ وأكد على ضرورة إنقاذ الناجين وانتشال الضحايا من تحت الأنقاض كما انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية إلى الموقع، حيث تم انتشال الجثامين وإنقاذ المصابين، بينما لا تزال عمليات البحث جارية للعثور على أي مفقودين محتملين.

وبدأت أجهزة الأمن في سماع أقوال شهود العيان وإجراء التحريات اللازمة لتحديد الأسباب الكاملة للحادث كما تم تشكيل فريق من المباحث الجنائية للتحقيق في الواقعة، حيث تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، إخطارًا من المقدم محمد سعودي، رئيس مباحث كرداسة، يفيد بانهيار العقار ووقوع عدد من الضحايا.

وأدى الحادث إلى حالة من الصدمة بين سكان المنطقة، حيث يعتبر انهيار العقارات من الحوادث المتكررة في بعض المناطق بسبب عدم الالتزام بمعايير البناء والسلامة وقد بدأت الجهات المختصة في تقييم الأضرار التي لحقت بالعقارات المجاورة، والتي قد تكون تعرضت لتأثيرات جانبية جراء الانهيار.

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