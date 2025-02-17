الإثنين 17 فبراير 2025
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حوادث

تفاصيل الحالة الصحية لضحايا ومصابي حادث عقار كرداسة (مستند)

جانب من الحادث
جانب من الحادث

عقار كرداسة، حصلت فيتو على أسماء وتقرير الحالة الطبية لضحايا انهيار عقار كرداسة بسبب انفجار أسطوانة غاز  .

 

اسماء وتقرير طبي لضحايا عقار كرداسة
اسماء وتقرير طبي لضحايا عقار كرداسة

مدير أمن الجيزة يتوجه لموقع  انهيار عقار سكني

 ووصل اللواء سامح الحميلي مدير أمن الجيزة لموقع  انهيار عقار سكني مكون من 3 طوابق في حي كرداسة بمحافظة الجيزة، لمعاينة عمليات البحث عن الضحايا،  مشددا على ضرورة إنقاذ الناجين وانتشالهم من تحت أنقاض العقار المنهار في منطقة كرداسة، والذى أسفر عن مصرع  10 أشخاص، وإصابة 8 آخرون في الحادث المأساوي.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، حيث تم انتشال 10 جثامين حتى الآن، إلى جانب إنقاذ 8 مصابين، بينما تتواصل عمليات البحث عن مفقودين يُعتقد أنهم لا يزالون تحت الأنقاض.

وبدأت أجهزة الأمن في سماع أقوال شهود العيان، وإجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة.

 

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