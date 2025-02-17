رفع كفاءة الإنارة العامة في دسوق بكفر الشيخ استعدادًا لشهر رمضان

تابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، أعمال قسم الإنارة في تنفيذ حملات مستمرة لرفع كفاءة الإنارة بالوحدات القروية والتوابع، وفق الخطة الزمنية المحددة، وقد جاءت تلك الجهود في سياق الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان.

تفاصيل حملة صيانة الإنارة العامة

وقال ساطور، إنه قد تم إصلاح محول الإنارة العامة بطريق أبو زيادة – الشباسية، استجابة لعدة شكاوى من المواطنين، مع إعادة توصيل التيار الكهربائي، كما تم صيانة وإصلاح الكشافات التالفة بناءً على بلاغات المواطنين عبر مكتب رئيس المدينة، مواقع التواصل الاجتماعي، والاتصالات الهاتفية.

و شملت أعمال الصيانة العديد من الشوارع، منها: تقسيم رجب، تقسيم المعلمين، دحروج، شارع عمر بن الخطاب، حي الصفا، المحرقة، أمام شركة المياه بالكشلة، شارع عبده زعلوك، شارع 16، شارع عبدالعزيز، وذلك بجانب عدة مواقع متفرقة داخل المدينة.



وأوضح جمال ساطور، أن تلك الجهود تأتي في إطار خطة شاملة لتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، حيث تؤكد الأجهزة التنفيذية استمرارها في متابعة أعمال الإنارة والصيانة بشكل دوري لضمان كفاءة الخدمة وتلبية احتياجات السكان.

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