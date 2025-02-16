إحالة عاطلين متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار في عين شمس للمحاكمة

أمرت نيابة عين شمس بإحالة عاطلين متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار سكني بدائرة القسم للمحاكمة الجنائية.

التنقيب عن الآثار في عين شمس

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عاطلين - مقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال قيامهمة بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بالعقار المشار إليه، وعثر بداخله على (حفرة بعمق 2 متر وادوات الحفر والتنقيب وسلم ).

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.

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