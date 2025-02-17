فريق من النيابة ينتقل لموقع العقار المنهار بكرداسة (صور)

عقار كرداسة، انتقل فريق من النيابة العامة لموقع انهيار عقار في كرداسة والذي تسبب في مصرع 10 أشخاص وإصابة 8 آخرون، لمعاينته والوقوف علي ملابسات الحادث.

وكشف شهود العيان أسباب انهيار عقار كرداسة، حيث أفادوا بأنهم سمعوا دوي انفجار شديد وأعقبه أصوات انهيار وامتلاء الجو بالأدخنة والأتربة المكثفة.

ورجح شهود عيان، أن سبب الحادث انفجار أسطوانة غاز، مما تسبب في إصابة المنزل بتصدعات ومن ثم إنهياره.

مدير أمن الجيزة يصل لموقع انهيار عقار سكني

وصل اللواء سامح الحميلي مدير أمن الجيزة لموقع انهيار عقار سكني مكون من 3 طوابق في حي كرداسة بمحافظة الجيزة، لمعاينة عمليات البحث عن الضحايا، مشددا على ضرورة إنقاذ الناجيين وانتشالهم من تحت أنقاض العقار المنهار في منطقة كرداسة، والذى أسفر عن مصرع 10 أشخاص، وإصابة 8 آخرون في الحادث المأساوي.

كان اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، قد تلقى إخطارا من المقدم محمد سعودي، رئيس مباحث كرداسة، يفيد بانهيار عقار مكون من ثلاثة طوابق، مما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، حيث تم انتشال 10 جثامين حتى الآن، إلى جانب إنقاذ 8 مصابين، بينما تتواصل عمليات البحث عن مفقودين يُعتقد أنهم لا يزالون تحت الأنقاض.

وبدأت أجهزة الأمن في سماع أقوال شهود العيان، وإجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة.

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