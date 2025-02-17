التشكيل المتوقع لـ أهلي جدة أمام الغرافة القطري بدوري أبطال آسيا

يواجه النادي الأهلي السعودي نظيره الغرافة القطري اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من دوري أبطال آسيا 2024-2025، على مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

موعد مباراة الأهلي والغرافة في دوري أبطال آسيا

وتنطلق مباراة الأهلي والغرافة اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والتاسعة بتوقيت السعودية وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والغرافة



وتذاع المباراة عبر فضائية ssc hd، وbein sports afc، والكآس 9 وأبو ظبي آسيا.



ويعلق على المباراة مشاري القرني وأحمد النفيسة عبر فضائية ssc hd، وأحمد البلوشي على bein sports afc، وخالد الحدي عبر قناة الكآس 9 وفيصل الهندي عبر فضائية أبو ظبي آسيا.

التشكيل المتوقع لأهلي جدة أمام الغرافة القطري بدوري أبطال اسيا

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

في خط الدفاع: روجر إيبانيز، سعد بالعبيد، ميريح ديميرال، علي مجرشي.

في خط الوسط: فرانك كيسي، أليكساندر.

في خط الهجوم: رياض محرز، فهد الرشيدي، سميحان النابت، وفي الأمام إيفان توني.



ترتيب الفريقين بدوري أبطال اسيا



ويحتل أهلي جدة المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 19 نقطة، حقق 6 انتصارات وتعادل وحيد، سجل 17 هدفًا وتلّقى 6 أهداف.



بينما يأتي الغرافة في المركز السابع برصيد 7 نقاط، حقق انتصارين وتعادل وحيد، وخسر أربع مباريات، سجل 8 أهداف وتلّقى 14 هدفًا.





ويسعى الأهلي للفوز من أجل الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم في البطولة، والمنافسة على صدارة المجموعة.

بينما يطمح الغرافة لتحقيق الفوز من أجل حسم تأهله للدور التالي من البطولة.



وتأهل أهلي جدة رسميًا إلى دور الـ16، ويحتاج للفوز أو التعادل لضمان صدارة المجموعة.



فيما يحتاج الغرافة للفوز بأي ثمن لضمان التأهل للدور التالي، حيث أن التعادل أو الخسارة قد يجعله خارج البطولة.



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