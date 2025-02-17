حريق يلتهم منزلا في سوهاج

نشب حريق هائل فى منزل بمركز دار السلام بسوهاج واتهمت زوجة مالك المنزل نجل عم زوجها بإلقاء قطعة قماش مشتعلة داخل الغرفة، مما أدى إلى نشوب الحريق بسبب وجود خلافات عائلية سابقة بينهم.

حريق يلتهم منزل ووزجة مالك المنزل تتهم نجل عم زوجها بسوهاج

وكان اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مامور مركز دارالسلام يفيد بنشوب حريق بمنزل الطابق الأرضي لمنزل مكون من طابق واحد مشيد بالطوب الأحمر والأسمنت ملك عيد ا م ا 35 عاما عامل ونتج عن إحتراق بعض أثاثات الغرفة - ثلاجة وتم الدفع سيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده

وفى التحقيقات اتهمت زوجة مالك المنزل راندا م م م - 29 ربة منزل، نجل عم زوجها شريف م ا ا 26عاما عامل بإلقاء قطعة قماش مشتعلة داخل الغرفة مما أدي إلي نشوب الحريق بسبب وجود خلافات عائلية سابقة بينهم وتم ضبط المتهم وبمواجهته اقر بإرتكاب وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف.

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