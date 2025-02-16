محافظ سوهاج يناقش معدلات الأداء في عدد من الملفات المهمة مع رؤساء المدن

التقى اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز " طما، وجهينة، وساقلتة" لمناقشة الموقف التنفيذي ومعدلات الأداء في عدد من الملفات المهمة التي تخدم قطاع عريض من المواطنين، وذلك بحضور مديري وحدات "التقنين، والتصالح، والمتغيرات المكانية"، ومديري إدارات " الشئون القانونية، والتخطيط" بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية الثلاث.

محافظ سوهاج يناقش معدلات الأداء في الملفات المهمة مع 3 روساء مدن

و استعرض الاجتماع ملفات التصالح على مخالفات البناء، والتقنين، والمتغيرات المكانية، وتراخيص البناء، إلى جانب الخطة الاستثمارية، والاستعدادات الخاصة بشهر رمضان المبارك، وشدد المحافظ على ضرورة تسريع وتيرة العمل، وإنجاز جميع الطلبات المتبقية بمنظومات التصالح والتقنين، مع التأكيد على تنفيذ جميع قرارات الإزالة للأراضي والمباني التي لم يتم التصالح عليها خلال الموجة 25 لإزالة التعديات، وحصر موقف الأراضي المستردة لاستغلالها في إنشاء مشروعات خدمية لصالح المواطنين.

المحافظ سرعة تحصيل جميع المتأخرات، والبت في طلبات التصالح المقدمة

كما وجّه المحافظ بالمتابعة اليومية للإجراءات القانونية والتصرفات النهائية للنيابات ضد المخالفين، وسرعة تحصيل جميع المتأخرات، والبت في طلبات التصالح المقدمة.

وفي إطار الاستعدادات لشهر رمضان المبارك، وجه "سراج" بسرعة البدء في إنشاء معارض "أهلا رمضان" بالتنسيق مع مديرية التموين، على أن يتم افتتاح المعارض في جميع مراكز المحافظة قبل نهاية الأسبوع الجاري، لضمان توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين.

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