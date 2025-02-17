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موعد مباراة النصر السعودي وبرسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا

النصر السعودي،فيتو
النصر السعودي،فيتو

يحل النصر السعودي ضيفا على برسبوليس الايراني، اليوم الإثنين، على ملعب مجمع آزادي الرياضي في طهران بإيران، ضمن مواجهات الجولة الثامنة والأخيرة من دوري أبطال آسيا.

ويحتل النصر المركز الثالث بجدول ترتيب دوري أبطال آسيا، برصيد 16 نقطة، جمعها من الفوز في 5 مباريات والتعادل في مباراة وخسارة لقاء وحيد.

على الجانب الآخر، يحتل فريق برسبوليس، المركز التاسع في جدول ترتيب دوري أبطال آسيا، برصيد 6 نقاط، جمعها من الفوز في مباراة والتعادل في 3 وخسارة 3 مواجهات.

وضمن النصر التأهل إلى دور ثمن النهائي (دور الـ16)، من بطولة دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة النصر وبرسبوليس اليوم 

 مباراة النصر وبرسبوليس  في دوري أبطال آسيا، ستقام اليوم الإثنين، في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة النصر وبرسبوليس اليوم في دوري أبطال آسيا

القنوات الناقلة لمباراة النصر وبرسبوليس اليوم، هي قناة الكأس 9، وقناة بي إن سبورت 1 AFC، وقناة SSC HD 1.

 

ويعلق على  مباراة النصر وبرسبوليس اليوم في دوري أبطال آسيا، فارس عوض وحاتم بطيشة، على قناة SSC، أحمد الطيب، على قناة الكأس، وعبد الله الغامدي على قناة بي إن سبورت.

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