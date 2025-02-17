الإثنين 17 فبراير 2025
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محافظات

لجنة مكبرة لمراجعة كفاءة تشغيل وصيانة محطات مياه الشرب بسوهاج

جانب من رفع عينات
جانب من رفع عينات مياه الشرب

اكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج ان هناك لجنة مكبرة يستمر عملها لمدة 10 ايام وتضم فريق من مسئولى الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك ومديرية الصحة لتفقد جميع محطات مياه الشرب التى يبلغ عددها 255 محطة منها 13 محطة سطحية كبرى و54 محطة سطحية صغرى و188 محطة جوفية تنتج 920 الف متر مكعب لكل يوم وتخدم 5.9 مليون مواطن بمحافظة سوهاج بمتوسط نصيب للفرد من المياه يبلغ 160 لتر لكل فرد لكل يوم.

واوضح رئيس مياه سوهاج ان تلك الزيارة تستهدف مراجعة تشغيل تلك المرافق ومراقبة تحقيق برامج الكفاءة الفنية والاقتصادية لمختلف خدمات مياه الشرب ومتابعة مدى توافر الكفاءات الإدارية والفنية والمالية والاقتصادية لدى الشركة والتحقق من التزام الشركة في تنفيذ السياسات التي وضعتها الحكومة لإدارة منظومة مياه الشرب.

 255 محطة تنتج 920 الف متر مكعب لكل يوم وتخدم 5.9 مليون مواطن بمحافظة سوهاج 
واكد رئيس مياه سوهاج ان تقارير مراجعة الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك ومديرية الصحة من اهم التقارير التى تستفيد منها الشركة فى تطوير الاداء وتحسين أساليب ادارة العمل بما يساهم بشكل كبير فى تحقيق رضا المواطنين.

جدير بالذكر انه تم خلال العام الماضى رفع 345 الف عينة مياه شرب وغسيل 10297 كيلو متر شبكات شهريا وشراء اجهزة معملية وكيماويات بقيمة 25 مليون جنيه وتفعيل اللجان المشتركة مع مديرية الصحة لرفع عينات من مصادر مياه الشرب المختلفة للتاكد من مطابقتها للمواصفات القياسية لجودة المياه

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المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى شركة مياه الشرب والصرف الصحى شركة مياة الشرب والصرف الصحى بسوهاج مياه الشرب والصرف الصحي مهندس محمد صلاح

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