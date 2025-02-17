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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، شاهد برومو "أثينا" لـ ريهام حجاج (فيديو)

مسلسل أثينا، فيتو
مسلسل أثينا، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "أثينا" بطولة النجمة ريهام حجاج، البرومو الرسمي للعمل، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان المقبل 2025.

برومو مسلسل أثينا

 وكشف البرومو العديد من التفاصيل المثيرة التي يتضمنها العمل، حيث يستكشف المسلسل عالم الدارك ويب والجرائم المرتبطة به.

و تدور الأحداث حول "ريهام صبرى"، التى تترك عملها كمراسلة صحفية وتتجه إلى مجال التحقيقات، لتكتشف محاولة شقيقتها الانتحار عبر الدارك ويب. 

 

مسلسل أثينا 

مسلسل "أثينا" بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر وأحمد مجدي، محمود قابيل، سلوى محمد علي، نبيل عيسى، وتأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

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برومو مسلسل أثينا مسلسل أثينا مسلسلات رمضان 2025 ريهام حجاج موسم دراما رمضان

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