الإثنين 17 فبراير 2025
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رياضة

هل يلحق طاهر محمد طاهر بمباراة القمة؟

طاهر محمد طاهر لاعب
طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي

الدوري المصري، علمت فيتو أن فرص طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي تبدو ضعيفة نسبيا في تدعيم صفوف الفريق في مباراة القمة أمام الزمالك السبت القادم، خاصة أن اللاعب بعيد عن المشاركة على مدار شهرين كاملين بسبب الإصابة في العضلة الأمامية. 

وأكد مصدر داخل الأهلي أن اللاعب يتم تجهيزه وبات قريبا من الدخول في التدريبات الجماعية، ولكن فرص تواجده في القائمة أمام الزمالك تبقي ضعيفة. 

 

واستقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي تواجد جراديشار أساسيا في قيادة هجوم الفريق في مباراة القمة أمام الزمالك علي أن يكون وسام أبو علي بديلا له في المباراة خاصةوأن الأخير عائد من الإصابة في العضلة الخلفية. 

 

كما قال مصدر داخل الأهلي إن عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق سيكون جاهز لتدعيم قائمة الفريق في مباراة القمة أمام الزمالك السبت القادم بعد إعلان جاهزيته عقب التعافي من الإصابة في العضلة الخلفية. 

وحصل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر علي تسجيلات لعدد ٦ مباريات للزمالك من أجل دراسة نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق قبل مباراة القطبين السبت القادم. 

كما أصبح المغربي أشرف بن شرقي جاهز لمباراة الزمالك في القمة المرتقبة يوم السبت القادم ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز. 

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمواجهة الزمالك. 

 

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي الزمالك في مباراة القمة، والمقرر أن تجمع بينهما في السابعة مساء يوم السبت المقبل الموافق 22 فبراير ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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