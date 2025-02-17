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ثقافة وفنون

عمر طاهر يوقع "أخوية الطبقة المتوسطة" بمكتبة ببليوتك الجمعة المقبل

الكاتب عمر طاهر،
الكاتب عمر طاهر، فيتو

تنظم دار الكرمة للنشر والتوزيع، حفل توقيع ومناقشة كتاب "أخوية الطبقة المتوسطة.. في وداع الأربعينيات"، للكاتب والروائي عمر طاهر، وذلك في تمام السادسة والنصف مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 21 فبراير الجاري، بمكتبة ببليوتك بمول أركان بمدينة الشيخ زايد.

حفل توقيع ومناقشة كتاب أخوية الطبقة المتوسطة

ويقول عمر طاهر في هذا الكتاب: "لا أشعر بالأسى تجاه الفرص التي أهدرتها، يكلل الامتعاض نظرتي للفرص التي أهدرتني، كنت أدخر لها أفضل مما حصَّلَته بطريقتها... خسارة".
وتابع: لا أعترف بسوء الحظ، وأرى أن كل ما عشته هو الأمثل بالنسبة لقدراتي، وأتقبل وجهة نظر المقربين فيَّ بأنني زاهد وعدمي باعتبارها قصة نجاح، وأود بعد وفاتي أن أتبرع بجسمي للأبحاث التي تفسر الشعور بالامتنان.. هل حققت ما أحلم به؟ ربما. لكن الأكيد أنني حققت ما لم أحلم به.

 

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دار الكرمة للنشر والتوزيع الروائي عمر طاهر كتاب أخوية الطبقة المتوسطة عمر طاهر

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