الإثنين 17 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

محمد محمود يشارك الجمهور بوستر شخصيته في "شباب امرأة"

محمد محمود
محمد محمود

شارك الفنان محمد محمود بوستر شخصيته في مسلسل شباب امرأة من خلال نشره على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب محمد محمود “حسبو فى شباب امرأه..رمضان ٢٠٢٥”.

مسلسل شباب امرأة

وكانت الشركة المنتجة لمسلسل “شباب امرأة"، قد طرحت البوستر الرسمي للعمل الذي يعرض في شهر رمضان المقبل، عبر قناة النهار وعدد من المنصات الإلكترونية.

وتخوض الفنانة غادة عبد الرازق السباق الرمضاني القادم بمسلسل شباب امرأة الذي تلعب خلاله شخصية الفنان تحية كاريوكا التي قدمتها في عمل سينمائي يحمل نفس الاسم.

وتواصل التصوير داخل الحي الشعبي القديم داخل مدينة الإنتاج الإعلامي وتجمعها المشاهد بالفنان يوسف عمر الذي يلعب شخصية الفنان الراحل شكري سرحان.

 

 

مسلسل شباب امرأة يشارك في بطولته كل من محمود حافظ ويوسف عمر، بجانب الفنان احمد فتحي وجوري بكر ومحمد محمود وداليا شوقي وبعض الفنانين الشباب،  من إخراج أحمد حسن وتأليف محمد سليمان عبدالملك.

 

فيلم شباب امرأة

فيلم "شباب امرأة" أدت دور البطولة فيه الفنانة الراحلة تحية كاريوكا وشادية، وشكري سرحان، وعبد الوارث عسر، وسراج منير، وفردوس محمد وآخرين كان من تأليف أمين يوسف غراب، وإخراج وسيناريو وحوار صلاح أبوسيف.

 

ودارت أحداث فيلم شباب امرأة  حول أم ريفية تبيع بقرتها الوحيدة من أجل إلحاق ابنها إمام "شكري سرحان" بكلية دار العلوم، وعندما يصل إمام إلى القاهرة يستأجر غرفة بمنطقة القلعة من امرأة متسلطة تُدعى شفاعات "تحية كاريوكا" تُفتن بشبابه وحيويته وتستدرجه إلى علاقة عاطفية معها، ونتيجة لهذا يتعثر في دراسته وتتدهور صحته، وتتوالى الأحداث. 

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