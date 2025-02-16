الأحد 16 فبراير 2025
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محافظات

نائب محافظ قنا يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية بأبو تشت

قنا،فيتو
قنا،فيتو

تفقد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، بتكليف من الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا،عددًا من مشروعات الخطة الاستثمارية بمركز ومدينة أبو تشت، لمتابعة معدلات التنفيذ، في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز فرص الاستثمار.

رافقه خلال الجولة النائب عبد الفتاح الشحات، عضو مجلس النواب، وسيد تمساح محمود، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تشت، والمهندس مصطفى عبده هنداوي، مدير المشروعات بمديرية الطرق والكباري، إلى جانب عدد من المهندسين المختصين والمسؤولين التنفيذيين.

الأعمال الإنشائية لكوبري أبو شوشة

استهل نائب محافظ قنا، جولته بتفقد الأعمال الإنشائية لكوبري أبو شوشة، ثم تابع أعمال الرصف بالطريق المؤدي إلى مجمع المواقف، بطول 2.4 كيلومتر، شملت تنفيذ 6000 متر من طبقات الأسفلت، و2000 متر مسطح من بلاط الإنترلوك داخل مجمع المواقف، بتكلفة إجمالية بلغت 17 مليون جنيه.

كما تفقد نائب محافظ قنا، الحملة الميكانيكية، وتابع جاهزية المرافق بها لضمان بدء تشغيلها فور الانتهاء من أعمال الرصف، والتي تبلغ تكلفتها 14 مليون جنيه.

الالتزام بالمواصفات القياسية بقنا

وشدد نائب المحافظ، على ضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الإسراع في تنفيذ الأعمال، تمهيدا لافتتاحها مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي مطلع الشهر المقبل.

واختتم جولته بتفقد المركز التكنولوجي بمركز ومدينة أبو تشت، حيث تابع سير العمل، ووجه المسؤولين بسرعة الاستجابة لطلبات المواطنين، بعد الاستماع إلى بعض الشكاوى المطروحة.

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الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تشت قنا محافظ قنا نائب محافظ قنا

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