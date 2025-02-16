الأحد 16 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الإسترليني وصل لكام في البنوك بختام تعاملات اليوم الأحد؟

الاسترلينى - فيتو
الاسترلينى - فيتو

سعر الجنيه الإسترليني، استقر سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري، بختام تعاملات اليوم الأحد 16 فبراير 2025 في البنك المركزي المصري، وفقا لآخر التحديثات.

 

 

الجنيه الإسترليني - فيتو 
سعر الجنيه الاسترليني، فيتو 

 

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

63.62   جنيه للشراء.

63.81 جنيه  للبيع.

 

سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر

63.47  جنيه  للشراء.

63.99  جنيه  للبيع.

 

سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري

63.47  جنيه  للشراء.

63.99  جنيه  للبيع.

 

سعر الجنيه الإسترليني، فيتو 
سعر الجنيه الاسترليني، فيتو 

 

سعر الجنيه الاسترليني في بنك الإسكندرية

63.46 جنيه للشراء.

63.99 جنيه للبيع.

ماذا تعرف عن الجنيه الإسترليني؟

 الاسم الرسمي لتلك العملة هو الجنيه الإسترليني Pound Sterling ويستخدم بشكل أساسي في السياقات الرسمية، وكذلك عند التمييز بين عملة المملكة المتحدة عن باقي العملات الأخرى التي تحمل نفس الاسم أما بالشكل العام فيطلق عليه مصطلح الباوند.

 

 

الجنيه الإسترليني - فيتو 
سعر الجنيه الاسترليني، فيتو 

ثالث أكبر احتياطي العملة في العالم 

 ويعتبر الإسترليني ثالث أكبر احتياطي عملة في العالم بعد الدولار الأمريكي واليورو، وهو رابع العملات الأكثر تداولًا في سوق الصرف المسمى الفوركس بعد الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني.

سعر الجنيه الاسترليني
سعر الجنيه الاسترليني

 

الجنيه الإسترليني

 لا يعرف بالضبط أصل كلمة جنيه استرليني، فيقال أن تسمية استرليني (بالإنجليزية: Sterling)‏ تعود إلى العصور الأنجلوسكسونية عندما كان يطلق على النقود اسم استرلين Sterlings وكانت تصك من الفضة وكان وزن 240 من هذه الاسترلينات يعادل باوند واحد، حيث كانت الكميات الكبيرة من النقود تدفع باستخدام باوند من الاسترلينغات "pounds of sterlings"، وتقول مصادر أخرى منها قاموس أكسفورد أن ستيرلينغ كانت بنسًا فضيًا استخدمت في بريطانيا في عهد النورمان حوالي عام 1300.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجنيه الاسترلينى الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية البنك المركزى المصرى البنك الأهلى المصرى سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري سعر الجنيه الإسترليني فى بنك الإسكندرية

مواد متعلقة

تثبيت الفائدة الأقرب، سيناريوهات اجتماع البنك المركزي المصري الخميس المقبل

أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزى بختام تعاملات اليوم الأحد (تحديث لحظي)

أخبار الاقتصاد اليوم: البورصة تربح 34 مليار جنيه.. هيئة الاستثمار تدعم النمو المُستدام للشركات.. ورئيس شعبة الذهب يكشف مفاجأة بشأن الأسعار الفترة المقبلة

مفاجأة في أسعار سبائك الذهب، السبيكة 10 جرامات تسجل 50 ألف جنيه

البورصة تتزين بالأخضر وتربح 34 مليار جنيه في تعاملات اليوم، حالة ترقب لنتائج الأعمال وتوزيعات الأرباح، توقعات خبراء سوق المال لاتجاه مؤشر Egx70 خلال الأسبوع

تراجع جديد في سعر الجنيه الذهب، وصل لهذا الرقم بالصاغة

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزى خلال تعاملات اليوم الأحد

تراجع سعر جرام الذهب مساء اليوم الأحد، عيار 21 وصل لهذا المستوى

الأكثر قراءة

شوقي علام: الجماع في ليالي رمضان جائز والصيام لا يفسد بالجنابة (فيديو)

محامي سفاح المعمورة يفجر مفاجأة: المتهم استأجر شققا خارج الإسكندرية

تفسير حلم القاضي في المنام وعلاقته بالراحة والصحة والأمان

زوجة زيزو: زوجي يمر بفترة فاصلة ويركز في صناعة تاريخ مع الزمالك

مفاجآت جديدة عن ضحية سفاح الإسكندرية الثالثة (فيديو)

التشخيص المبدئي لإصابة زيزو في مباراة بتروجت

خيام وممر واحتلال 3 كيلومتر فى سيناء، تفاصيل مخطط التهجير المرسوم منذ 2023

أول قرار من بيسيرو بعد تعادل الزمالك أمام بتروجت

منوعات

المزيد

الكويت تستضيف مسابقة أجمل قطة فى منطقة الشرق الأوسط

رغم تشجيعه مانشستر يونايتد، زعيم كوريا الشمالية يحظر بث الدوري الإنجليزي

صيني يتسلق أشهر قمم الجبال باستخدام يديه فقط، ما القصة ؟

على راسي أشوف ابتسامتك وانتصارك، مسئول مصري يقبل رأس شاب فلسطيني أهداه حلوى (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد بالسوق المحلية

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد بالأسواق

يبدأ من 28 جنيها، أسعار الأرز الأبيض اليوم الأحد بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

تفاصيل مشاجرة تسببت في حبس المخرج محمد سامي شهرين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القاضي في المنام وعلاقته بالراحة والصحة والأمان

شوقي علام: الجماع في ليالي رمضان جائز والصيام لا يفسد بالجنابة (فيديو)

مظاهر قيومية الله، تفسير الشعراوي للآية 5 من سورة آل عمران (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية