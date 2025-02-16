نور يسري تهزم ضحى هاني وتتوج بذهبية بطولة أفريقيا لـ الريشة الطائرة

توجت نور يسري لاعبة منتخب الريشة الطائرة بذهبية بطولة أفريقيا والمقامة بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، خلال الفترة من 10 وحتى 16 فبراير الحالي.

وحصلت نور يسري على الميدالية الذهبية بعد تفوقها على زميلتها في المنتخب ضحى هاني بنتيجة 2-0.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "21-7، 21-14"، لتحصد لاعبة المنتخب الوطني لقبها الثاني قاريًا بعد نسخة أوغندا 2022.

وتعد هذه الميدالية هي الثانية لمصر بعد برونزية منافسات الفرق.

وتضم البعثة المصرية في البطولة القارية 11 لاعبًا ولاعبة إضافة إلى رئيس البعثة مروة علي إبراهيم عضو مجلس إدارة اتحاد الريشة الطائرة، وعبد الرحمن جمال طبيب المنتخب.

ويضم منتخب الرجال 6 لاعبين وهم:" أدهم حاتم الجمال - كريم محمود عزت - محمود منتصر - عبد الرحمن مجدي عبد الستار - سيف عمر - أحمد علي بهنساوي"، فيما يتكون منتخب السيدات من 5 لاعبات وهن: "ضحي هاني - نور يسري - عاليا الغندور - هادية الجندي - فاطمة ربيع"، ويقود المنتخب فنيًا المدرب الصيني "زو مين".

وانطلقت منافسات الفرق المختلطة، الإثنين الماضي واستمرت حتى الخميس، وأعقبها انطلاق منافسات الفردي والزوجي من 14 وحتى 16 من فبراير الحالي.

الجدير بالذكر، أن منتخب مصر هو حامل لقب البطولة في نسختي 2021 و2023.

مصر تحصد برونزية الفرق ببطولة أفريقيا للريشة الطائرة

فيما حصد المنتخب الوطني الأول للريشة الطائرة، برونزية بطولة الفرق ببطولة أفريقيا المقامة بالعاصمة الكاميرونية "ياوندي" خلال الفترة من 10 وحتى 16 فبراير الجاري.

وحصل الفراعنة على الميدالية البرونزية بعد الخسارة أمام المنتخب الجزائري -حامل لقب النسخة الماضية- بصعوبة بنتيجة 2-3، في نصف النهائي الذي أقيم مساء الأربعاء.

وكان أبناء النيل قد حصدوا وصافة المجموعة الأولى بعد الفوز على كل من: "الكاميرون - غانا" على الترتيب بنتيجة واحدة هي 5-0، قبل الخسارة أمام محاربي الصحراء بنتيجة 2-3، ثم الفوز على المنتخب الأوغندي في ربع النهائي بنتيجة 3-0.

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