استمرار تقدم الأحمر بثنائية، العارضة تمنع هدف الإسماعيلي أمام الأهلي بعد 75 دقيقة

الدوري المصري، حافظ النادي الأهلي على تقدمه أمام الإسماعيلي، بثنائية نظيفة بعد مرور 75 دقيقة من المباراة التي تجمعهما على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي تقدم بهدف مبكر في الدقيقة الثامنة عن طريق مروان عطية، من ركلة جزاء أمين عمر حكم المباراة، بعد العودة لتقنية الفيديو نتيجة تدخل قوي على جراديشار، ليتصدى لها مروان ويسددها بنجاح.

مباراة الأهلي والإسماعيلي

بعدها استمرت سيطرة لاعبي الأهلي وهجماتهم على مرمى الإسماعيلي، وسط مطالبات من لاعبي الأحمر في أكثر من مناسبة باحتساب ركلة جزاء أخرى.

مباراة الأهلي والإسماعيلي

وفي الدقيقة 26، احتسب الحكم أمين عمر ركلة جزاء ثانية لمصلحة الأهلي بسبب تدخل على قدم إمام عاشور، تصدى لها حسين الشحات إلا أنه سددها بغرابة خارج المرمى.

مباراة الأهلي والإسماعيلي

وفي الدقيقة 28، كانت أولى محاولات الإسماعيلي الهجومية بعرضية من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع إلى رمية تماس.

مباراة الأهلي والإسماعيلي

وفي الدقيقة 40، أحرز حسن الشحات الهدف الثاني للأهلي بعد تبادل للكرة مع جراديشار وإمام عاشور لينفرد ويسددها من فوق الحارس، إلا أن الحكم ألغى الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب التسلل، لينتهي الشوط الأول بتقدم الاهلي بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني، أحرز إمام عاشور الهدف الثاني للأهلي بعد اختراق من الجبهة اليمنى انتهى بعرضية اصطدمت بالمدافع وكادت تسكن الشباك، لينقذها حارس الإسماعيلي وترتد إلى إمام عاشور الذي أطلق تسديدة قوية في شباك الدراويش.

بعدها سيطر الأهلي تماما على مجريات الأمور، وأهدر جراديشار فرصة هدف مؤكد من انفراد تام، إلا أن الكرة طالبت ليسمك بها حارس الدراويش.

وفي الدقيقة 74، أهدر علي الملواني أبرز فرص الإسماعيلي بعد اختراق من نادر فرج من الجبهة اليسرى ليتوغل داخل منطقة الجزاء، ويمرر الكرة إلى الملواني الذي سددها قوية في العارضة.

تشكيل الأهلي لمواجهة الإسماعيلي في الدوري المصري

جاء تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي في الدوري المصري كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، أحمد رضا وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، محمد عبد الله، حسين الشحات وإمام عاشور.

خط الهجوم: جراديشار.

تشكيل الإسماعيلي ضد الأهلي في الدوري المصري

فيما ضم تشكيل الإسماعيلي ضد الأهلي في الدوري المصري كلا من:

حراسة المرمى: كمال السيد

خط الدفاع: محمد عمار، محمد نصر، عبد الكريم مصطفى، حاتم سكر

خط الوسط: هشام محمد، محمد عبد السميع، عبد الله السعيد، إيريك تراورى، محمد خطاري

خط الهجوم: محمد زيدان

فيما يتواجد على دكة البدلاء كلا من عبد الله جمال، عبد الله محمد، عبد الرحمن كتكوت، مروان حمدى، على الملوانى، عمر القط، عبد الرحمن الدح، إبراهيم عبد العال، حسن صابر، نادر فرج.

ترتيب الأهلي والإسماعيلي في الدوري

ويأتي النادي الأهلي، في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 29 نقطة، وفي المقابل يحتل النادي الإسماعيلي المركز الـ 14، برصيد 12 نقطة.

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