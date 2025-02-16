WALLACE & GROMIT يفوز بجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة في بافتا
فاز فيلم "WALLACE & GROMIT: VENGEANCE MOST FOWL"، بجائزة البافتا لأفضل فيلم رسوم متحركة.
بدأت منذ قليل، فعاليات حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتليفزيون، المعروفة بـ بافتا، في نسخته الـ 78.
وكانت الممثلة كايا سكوديلاريو، والممثل جو ألوين، أولى الحضور علي السجادة الحمراء للحفل.
ويعد حفل بافتا، أبرز فعالية سينمائية في المملكة المتحدة البريطانية، ويقام في العاصمة لندن، وتحديدا في مركز ساوث بانك، ويقدمه الممثل الكوميدي "ديفيد تينانت".
ويذاع حفل بافتا، حصريا، في الوطن العربي، عبر القناة الثقافية السعودية، وعالميا عبر قناة BBC One.
وأعلن رسميا عن أسماء مرشحي حفل البافتا، والتي جاءت كالتالي:ـ
أفضل فيلم لعام
Emilia Pérez
Conclave
Dune: Part Two
The Brutalist
A Complete Unknown
Kneecap
Anora
The Apprentice
The Substance
Wicked
أفضل فيلم بريطاني
Gladiator II
Love Lies Bleeding
We Live in Time
Civil War
Conclave
Back to Black
Bird
Blitz
Hard Truths
Kneecap
Lee
The Outrun
Paddington in Peru
Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl
Wicked Little Letters
أفضل فيلم للعائلة والأطفال لعام
That Christmas
Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl
The Wild Robot
Kensuke’s Kingdom
Flow
Young Woman and the Sea
Piece By Piece
Spellbound
أفضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية
Emilia Pérez
The Count of Monte Cristo
The Girl with the Needle
Flow
All We Imagine as Light
Black Dog (Gou zhen)
Kneecap
La Chimera
The Seed of the Sacred Fig
I’m Still Here (Ainda Estou Aqui)
أفضل فيلم وثائقي
Daughters
Super/Man: The Christopher Reeve Story
Made In England: The Films of Powell and Pressburger
Elton John: Never Too Late
Black Box Diaries
I Am: Celine Dion
No Other Land
The Bibi Files
The Remarkable Life of Ibelin
Will & Harper
أفضل فيلم رسوم متحركة
That Christmas
Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl
The Wild Robot
Despicable Me 4
Flow
Inside Out 2
Memoir of a Snail
Moana 2
أفضل مخرج
جاك أوديار عن Emilia Pérez
إدوارد بيرجر عن Conclave
دينيس فيلنوف عن Dune: Part Two
بايال كاباديا عن All We Imagine as Light
شون بيكر عن Anora
نورا فينجشيدت عن The Outrun
كورالي فارجات عن The Substance
برادي كوربيت عن The Brutalist
أليس روهرواشر عن La Chimera
إلين كوراس عن Lee
أفضل سيناريو أصلي
All We Imagine as Light
Civil War
Heretic
Kneecap
Anora
The Apprentice
The Brutalist
Challengers
A Real Pain
The Substance
أفضل سيناريو مقتبس
Emilia Pérez
Dune: Part Two
A Complete Unknown
Conclave
Sing Sing
Wicked
Lee
Nickel Boys
Night Bitch
The Outrun
أفضل ممثلة لعام
كارلا صوفيا جاسكون – Emilia Pérez
إيمي آدامز – Nightbitch
كيت وينسليت – Lee
نيكول كيدمان – Babygirl
سيرشا رونان – The Outrun
سينثيا إيريفو – Wicked
ديمي مور – The Substance
ماريسا أبيلا – Back To Black
ماريان جان بابتيست – Hard Truths
مايكي ماديسون – Anora
أفضل ممثل لعام
تيموثي شالاميت – A Complete Unknown
أدريان برودي – The Brutalist
دانييل كريج – Queer
جود لو – Firebrand
رالف فاينز – Conclave
كينجسلي بن أدير – Bob Marley: One Love
كولمان دومينجو – Sing Sing
ديف باتيل – Monkey Man
هيو جرانت – Heretic
سيباستيان ستان – The Apprentice
جوائز الإبداع الفني
أفضل تصوير سينمائي
Anora
The Brutalist
Civil War
A Complete Unknown
Conclave
Dune: Part Two
Emilia Pérez
Gladiator II
Nosferatu
The Substance
أفضل تصميم أزياء
A Complete Unknown
Conclave
Dune: Part Two
Emilia Pérez
Furiosa: A Mad Max Saga
Gladiator II
Nosferatu
Wicked
أفضل موسيقى تصويرية
Emilia Pérez
Gladiator II
Nosferatu
The Outrun
The Substance
The Wild Robot
Beetlejuice, Beetlejuice
Blitz
The Brutalist
Conclave
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