الأحد 16 فبراير 2025
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حوادث

اللواء محمود توفيق يشارك في اجتماعات الدورة 42 لمجلس وزراء الداخلية العرب (فيديو)

وزير الداخلية
وزير الداخلية

شارك اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الأحد، فى اجتماعات الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب  بالعاصمة التونسية والتى تهدف إلى تبادل الخبرات وتفعيل العمل الأمنى العربى المشترك بما يعود بالاستقرار على الشعوب العربية.


 

وكان في وقت سابق وصل وزير الداخلية إلى الجمهورية التونسية على رأس وفد أمنى رفيع المستوى للمُشاركة فى أعمال الدورة الإثنين والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب والمنعقدة حاليًا بمقر الأمانة العامة للمجلس بالعاصمة التونسية.

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وزير الداخلية يؤكد أهمية توحيد الجهود الأمنية خلال زيارته لتونس

وكان فى إستقباله لدى وصوله إلى مطار قرطاج الدولي وزير الداخلية التونسى والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب والسفير المصرى لدى الجمهورية التونسية.

وأكد وزير الداخلية عقب وصوله على أهمية المُشاركة فى فعاليات الدورة الحالية للمجلس فى ضوء تعاظم التحديات الأمنية التى تواجه الدول العربية، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل آليات التنسيق الأمنى الثنائى ومُتعدد الأطراف فيما بين الأجهزة الأمنية العربية لمواجهة التحديات التى تفرضها الأوضاع الراهنة بالمنطقة.
كما وجه وزير الداخلية الشكر لنظيره التونسى على مالاقاه الوفد المصرى من حفاوة وترحاب منذ وصوله إلى الأراضى التونسية.. مشيدًا بالجهود الدؤوبة التى تبذلها وزارة الداخلية التونسية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب من أجل إنجاح فعاليات هذا الملتقى الأمنى العربى السنوى.

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