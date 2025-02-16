نظم قطاع التعليم والطلاب - اتحاد طلاب الجامعة اللجنة العلمية العليا بالإدارة العامة لرعاية الشباب - إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي - زيارة علمية للقاعدة البحرية بالإسكندرية بالتعاون مع إدارة التربية العسكرية بحضور 100 طالب وطالبة يوم 2/12 / 2025 وتُعد الزيارة جزءًا من جهود الجامعة لتوفير تجارب تعليمية شاملة ومتنوعة لطلابها.

في خطوة تهدف إلى تعزيز الوعي الوطني لدى الطلاب وربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي وتحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس.

قطاع التعليم والطلاب ينظم زيارة علمية للقاعدة البحرية بالإسكندرية

وذلك تحت الإشراف الاداري للاستاذ ابراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب

تأتي هذه المبادرة في إطار حرص الجامعة على تعريف الطلاب بالدور الحيوي الذي تقوم به القوات البحرية في حماية الأمن القومي، وتنمية روح الانتماء والولاء للوطن. كما تهدف إلى إتاحة الفرصة للطلاب للتعرف على أحدث التقنيات والمعدات البحرية، واكتساب فهم أعمق للتحديات والمهام التي تواجه القوات البحرية المصرية.

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