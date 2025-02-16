الأحد 16 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

قطاع التعليم والطلاب ينظم زيارة علمية للقاعدة البحرية بالإسكندرية

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

نظم قطاع التعليم والطلاب - اتحاد طلاب الجامعة اللجنة العلمية العليا بالإدارة العامة لرعاية الشباب - إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي - زيارة علمية للقاعدة البحرية بالإسكندرية بالتعاون مع إدارة التربية العسكرية بحضور 100 طالب وطالبة يوم 2/12 / 2025  وتُعد الزيارة جزءًا من جهود الجامعة لتوفير تجارب تعليمية شاملة ومتنوعة لطلابها.

في خطوة تهدف إلى تعزيز الوعي الوطني لدى الطلاب وربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي وتحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس

قطاع التعليم والطلاب ينظم زيارة علمية للقاعدة البحرية بالإسكندرية

وذلك تحت الإشراف الاداري للاستاذ ابراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب

تأتي هذه المبادرة في إطار حرص الجامعة على تعريف الطلاب بالدور الحيوي الذي تقوم به القوات البحرية في حماية الأمن القومي، وتنمية روح الانتماء والولاء للوطن. كما تهدف إلى إتاحة الفرصة للطلاب للتعرف على أحدث التقنيات والمعدات البحرية، واكتساب فهم أعمق للتحديات والمهام التي تواجه القوات البحرية المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة عين شمس ادارة النشاط العلمى اتحاد طلاب الجامعة البحرية المصرية القوات البحرية المصرية رئيس جامعة عين شمس طلاب الجامعة قطاع التعليم والطلاب محمد ضياء زين العابدين

مواد متعلقة

انطلاق فعاليات النسخة الثانية من أسبوع شباب جامعات ومدارس إقليم وسط الصعيد

اجتماع مشترك لقيادات التعليم العالي مع أعضاء البعثة التعليمية البريطانية

التعليم العالي تواصل دعمها لطلاب المنح الأمريكية.. تقدم لهم فرصا للدراسة بفروع الجامعات الأجنبية في العاصمة الإدارية الجديدة.. وتزيل جميع المعوقات أمامهم

باحث يفوز بالمركز الثاني في جائزة DAIDA Foundation العالمية لأطروحات العمران

معهد بحوث الإلكترونيات يشارك في منتدى "تنمية وتوطين الذكاء الاصطناعي في مصر"

انطلاق ملتقى التوظيف وخريجي كلية العلوم بجامعة عين شمس

بحوث الشرق الأوسط تستعرض انعكاسات السياسات الإسرائيلية في مؤتمر جديد

ختام فعاليات هاكاثون التعليم الذكي 2025
ads

الأكثر قراءة

أول قرار من بيسيرو بعد تعادل الزمالك أمام بتروجت

مفاجآت جديدة عن ضحية سفاح الإسكندرية الثالثة (فيديو)

التشخيص المبدئي لإصابة زيزو في مباراة بتروجت

هدف ملغى وركلة جزاء ضائعة، الأهلي يتقدم على الإسماعيلي 1-0 في الشوط الأول

تعرف على اسم برنامج رامز جلال في رمضان 2025

الطماطم تواصل الانخفاض، سعر الخضار اليوم الأحد في سوق العبور

تفسير حلم مائدة الطعام في المنام وعلاقته بفرصة مالية قادمة

ما حكم كشف طبيب النساء على المرأة بنهار رمضان؟ شوقي علام يجيب (فيديو)

منوعات

المزيد

رغم تشجيعه مانشستر يونايتد، زعيم كوريا الشمالية يحظر بث الدوري الإنجليزي

صيني يتسلق أشهر قمم الجبال باستخدام يديه فقط، ما القصة ؟

على راسي أشوف ابتسامتك وانتصارك، مسئول مصري يقبل رأس شاب فلسطيني أهداه حلوى (فيديو)

اكتشاف مذهل لإشعاع غامض تحت المحيط الهادئ

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الأحد 16-2-2025 في الأسواق

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأحد

سعر القصدير في السوق اليوم الأحد

تعرف على أسعار الالومنيوم اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

تفاصيل مشاجرة تسببت في حبس المخرج محمد سامي شهرين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الحنطور في المنام وعلاقته بقدوم الخير وتحسن الأحوال

ما حكم كشف طبيب النساء على المرأة بنهار رمضان؟ شوقي علام يجيب (فيديو)

من خواطر الشعراوي، مظاهر أدب النبي سليمان مع رعيته (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية