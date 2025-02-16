الأحد 16 فبراير 2025
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حوادث

التحريات: أزمة نفسية وراء إلقاء سيدة بنفسها من الطابق الرابع بحلوان

جثة، فيتو
جثة، فيتو

كشفت تحريات مباحث مديرية أمن القاهرة ملابسات العثورعلى جثة سيدة أسفل عقار بمدينة حلوان، وتبين أن المتوفاة تعانى من أزمة نفسية حادة فقامت على إثرها بالقاء نفسها من الطابق الرابع.


واضافت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.


تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة سيدة أسفل عقار بدائرة قسم شرطة حلوان، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة فى العقد الرابع من عمرها مصابه بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مدينة حلوان حلوان مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة

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