أمين عام حزب الله: المشروع الأمريكي خطر على الدول العربية والإسلامية

قال نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله، مساء اليوم الأحد، إن مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من فلسطين عملية إبادة سياسية بعد أن عجز نتنياهو عن الإبادة البشرية.

المشروع الأمريكي خطر على الدول العربية والإسلامية

وأضاف الأمين العام لحزب الله: "المشروع الأمريكي خطر على الدول العربية والإسلامية.. والصمت العربي والدولي هو الذي ساعد للوصول إلى هذا الموقف الأمريكي.. وندين ونرفض بشدة أي تهجير للفلسطينيين إلى أي مكان.. والشعب الفلسطيني لن يترك أرضه".

وتابع الأمين العام لحزب الله: "ندعو إلى دعم الشعب الفلسطيني بكل أشكال الدعم حتى يثبت في أرضه، وجاهزون للمشاركة في أي خطة عربية لمنع تهجير الفلسطينيين، وإسرائيل لم تتخل عن مشاريع التوسع".

انسحاب إسرائيل من لبنان في 18 فبراير

واستطرد نعيم قاسم: "سعينا من أجل انتظام مؤسسات الدولة والثنائي الشيعي أكمل انتخاب الرئيس، وكنا جزءا لا يتجزأ من صناعة الوفاق الوطني في لبنان، ومرتاحون لإنجاز الحكومة".

واستطرد الأمين العام لحزب الله: "إذا بقيت إسرائيل داخل لبنان بعد الاتفاق فهي محتلة والكل يعلم كيف يتم التعامل معها، وليس هناك أي ذريعة لبقاء الاحتلال ويجب أن يكون موقف الدولة اللبنانية صلبا وحاسما، وعلى الدولة اللبنانية أن تعمل من أجل انسحاب إسرائيل في 18 فبراير".

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