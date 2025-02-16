الأحد 16 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

نتنياهو: القضاء على حماس ونزع سلاح حزب الله ومواجهة إيران من أولوياتنا

نتنياهو ووزير خارجية
نتنياهو ووزير خارجية أمريكا، فيتو

أجرى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، حوارا مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في مدينة القدس.

 نتنياهو: لا يوجد شيء أكثر أهمية من إيران

وقال نتنياهو: أجريت نقاشا مثمرا مع روبيو ولا يوجد شيء أكثر أهمية من إيران، وذلك حسبما أفادت شبكة “العربية”.

وأضاف رئيس وزراء الاحتلال الي أنهم يعملوا  على ضمان  تحويل رؤية ترامب الجريئة لغزة إلى واقع، مؤكدَا أنه يعمل مع ترامب بتعاون وتنسيق كاملين بشأن غزة.

وأضاف أن إسرائيل عازمة على تحقيق أهدافها في حرب غزة، مؤكدا: «سنقضي على القدرة العسكرية لـ(حماس)».

نتنياهو: إسرائيل لديها الوسائل لتطبيق وقف النار في لبنان

وبشأن الأحداث الجارية في لبنان، قال نتنياهو: إسرائيل لديها الوسائل لتطبيق وقف النار في لبنان، مشيرا إلى ضرورة نزع سلاح حزب الله ويفضل أن يتم ذلك بواسطة الجيش اللبناني.

 ويعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، اجتماعًا مغلقا مع وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، في مكتب رئيس الوزراء في مدينة القدس المحتلة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في تدوينة عبر منصة «إكس»، إنه عقب الاجتماع الذي يجري حاليا، «سيعقدان اجتماعا موسعا، وفي ختامه سيصدران بيانات لوسائل الإعلام».

ووصل وزير الخارجية الأمريكي، مساء أمس السبت، إلى تل أبيب في أول زيارة له إلى منطقة الشرق الأوسط منذ توليه منصبه بإدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وتوجه وزير الخارجية الأمريكي إلى إسرائيل، قادمًا من ألمانيا بعد مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاحتلال الإسرائيلي إيران بنيامين نتنياهو دونالد ترامب رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

مواد متعلقة

بدء الاجتماع بين نتنياهو وروبيو

وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى القدس للاجتماع مع نتنياهو

هيئة البث: نتنياهو يرفض إدخال كرافانات وآليات هندسية إلى غزة
ads

الأكثر قراءة

بيان من السودان يتهم دولة عربية بدعم الانقلاب

أمن الإسكندرية ينتهي من تفتيش شقة خامسة لسفاح المعمورة

أكثرهم سودانيين، الأمم المتحدة تكشف عدد اللاجئين في مصر

تفسير حلم القاضي في المنام وعلاقته الراحة والصحة والأمان

5 رسائل حاسمة من السيسي لرئيس الكونجرس اليهودي العالمي، خطة مصر لإعادة إعمار غزة الأبرز

حقبة تاريخية عمرها 500 عام تلاعب بها ترامب.. معلومات عن خليج المكسيك بعد تغيير اسمه (فيديو جراف)

طبيبة كفر الدوار باكية: لم أسع للتريند أو الشهرة (صور)

السيسي وولي عهد الأردن يؤكدان البدء الفوري لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين

منوعات

المزيد

مصرع وإصابة 33 شخصا في هجوم أفيال بمهرجان هندي

الملكة رانيا تعلن ولادة نجلتها الأميرة إيمان: ريحانة الدار صارت أما (صور)

إثر تحدٍّ خطير على "تيك توك".. حكاية شاب مغربي ابتلعته الأمواج

بسبب الخلاف على مركز صحي، اشتباكات قبلية في اليمن تسقط قتيلين

المزيد

خدمات

المزيد

بمشاركة 140 شركة مصرية، غدا انطلاق أكبر معرض للأغذية والمشروبات في دبي

استقرار أسعار الأرز اليوم الأحد في الأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

أسعار الذهب اليوم السبت 15-2-2025 في عمان

المزيد

انفوجراف

حقبة تاريخية عمرها 500 عام تلاعب بها ترامب.. معلومات عن خليج المكسيك بعد تغيير اسمه (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القاضي في المنام وعلاقته الراحة والصحة والأمان

بعد انتشاره بين الناس، علي جمعة يكشف أهم علاج للحزن والاكتئاب

سنة الله، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 62 من سورة الأحزاب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية