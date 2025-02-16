نتنياهو: القضاء على حماس ونزع سلاح حزب الله ومواجهة إيران من أولوياتنا

أجرى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، حوارا مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في مدينة القدس.

نتنياهو: لا يوجد شيء أكثر أهمية من إيران

وقال نتنياهو: أجريت نقاشا مثمرا مع روبيو ولا يوجد شيء أكثر أهمية من إيران، وذلك حسبما أفادت شبكة “العربية”.

وأضاف رئيس وزراء الاحتلال الي أنهم يعملوا على ضمان تحويل رؤية ترامب الجريئة لغزة إلى واقع، مؤكدَا أنه يعمل مع ترامب بتعاون وتنسيق كاملين بشأن غزة.

وأضاف أن إسرائيل عازمة على تحقيق أهدافها في حرب غزة، مؤكدا: «سنقضي على القدرة العسكرية لـ(حماس)».

نتنياهو: إسرائيل لديها الوسائل لتطبيق وقف النار في لبنان

وبشأن الأحداث الجارية في لبنان، قال نتنياهو: إسرائيل لديها الوسائل لتطبيق وقف النار في لبنان، مشيرا إلى ضرورة نزع سلاح حزب الله ويفضل أن يتم ذلك بواسطة الجيش اللبناني.



ويعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، اجتماعًا مغلقا مع وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، في مكتب رئيس الوزراء في مدينة القدس المحتلة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في تدوينة عبر منصة «إكس»، إنه عقب الاجتماع الذي يجري حاليا، «سيعقدان اجتماعا موسعا، وفي ختامه سيصدران بيانات لوسائل الإعلام».

ووصل وزير الخارجية الأمريكي، مساء أمس السبت، إلى تل أبيب في أول زيارة له إلى منطقة الشرق الأوسط منذ توليه منصبه بإدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وتوجه وزير الخارجية الأمريكي إلى إسرائيل، قادمًا من ألمانيا بعد مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن.

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