الأحد 16 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

درة تتصدر التريند في عيد الحب، والسر في إطلالتها ورومانسيتها

درة وزوجها، فيتو
درة وزوجها، فيتو

تصدرت الفنانة التونسية درة زروق التريند بعد أن شاركت صور رومانسية من احتفالها بعيد  الحب، حيث تألقت بإطلالة أنيقة طغى عليها اللون الأحمر، مما لفت أنظار متابعيها.  

وظهرت درة عبر خاصية ستوري بتطبيق إنستجرام بفستان أحمر قصير مطرز، أبرز رشاقتها وجمالها، كما استعرضت باقة الورود الحمراء التي قدّمها لها زوجها في عيد الحب.

ونشرت كذلك صورة جمعتها بزوجها علقت عليها بكلمات رقيقة، حيث كتبت: “My Valentine”، في إشارة إلى حبها لزوجها.

الصور لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور، حيث أشادوا بجمال درة ورومانسيتها، مما جعلها حديث مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا. 

حصول درة على الجنسية المصرية 

سبق وأن أكدت درة في تصريحات لـ فيتو أنها حاليًا تحمل الجنسيتين المصرية والتونسية، وتعتز بهما.

وقضت درة بمصر ما يقرب من  17 عاما، وتزوجت من المهندس المعماري المصري هاني سعد قبل أربع سنوات.

أولى تجارب الفنانة درة في عالم الإخراج

وفيلم "وين صرنا!" أخرجته وأنتجته النجمة درة في أولى تجاربها الإخراجية والإنتاجية، ويحكي عن نادين، امرأة شابة من غزة، وصلت إلى مصر بعد ثلاثة أشهر من الحرب، برفقة ابنتيها الرضيعتين، اللتين أنجبتهما قبل الحرب ببضعة أشهر بعد معاناة خمس سنوات في مصر، وتنتظر زوجها الذي لم يتمكن من الانضمام إليها إلا بعد شهرين. 

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